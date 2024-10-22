Мужчина, который отправился на ледники, совершил неожиданное открытие (видео)

Блогер Кит Эгглфилд отправился в поход, чтобы снять покрытые льдом горы для своего фильма. Однако, прибыв на место, он был сильно удивлен его отсутствием.

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Съемка похода в Канадских Скалистых горах, сделанная режиссером Китом Эгглфилдом, стала вирусной благодаря тому, что на ней показаны последствия изменения климата для ледников. Об этом стало известно из одного из роликов, которым он поделился в TikTok.

В видео показаны люди, поднимающиеся по горной тропе в Альберте. Автор ролика призывает людей отправиться с ним в поход к ледникам за озером Луиза, но сцена быстро меняется, и камера переходит на пустую, скалистую местность, а другая наложенная надпись гласит: "Какие ледники?", намекая на отсутствие льда.

"Это было снято во время похода на Равнину шести ледников, который ведет вас на озеро Луиза. Даже для меня, как для новичка это стало шоком. Я был немного удивлен тем, какими маленькими они казались", — сказал Кит.

Видео, снятое 2 сентября, набрало более 1,1 млн просмотров с момента публикации 2 октября. Эгглфилд также поделился видео на Reddit, где оно собрало множество комментариев от людей, которые ранее посещали этот район.

"Многие комментаторы отметили, что ледники сильно уменьшились с тех пор, как они были там в прошлом", — сказал он.

Автор ролика призывает людей отправиться с ним в поход к ледникам за озером Луиза, но их там больше нет Фото: Коллаж: Newsweek

Ледники в быстром упадке

Кадры Эгглфилда появились в то время, когда ученые внимательно следят за стремительным таянием ледников по всему миру. По словам Мэтью Каппуччи, ученого-атмосферолога и старшего метеоролога погодного приложения MyRadar, это явление становится все более распространенным.

"Ледники тают в теплое время года, а дополнительный снежный покров помогает вернуть массу в зимнее время. В идеально сбалансированном мире прирост и потеря массы в течение года были бы примерно одинаковыми. Но по мере того как мы склоняем чашу весов в сторону более теплых экстремальных значений, мы таем больше, чем восстанавливаем в холодное время года", — сказал Каппуччи.

Кит Эгглфилд не заметил льда на горах Фото: TikTok

Каппуччи также отметил, что особенно пострадал регион вокруг озера Луиза.

"С 1985 по 2005 год в Банффе исчезло 29 ледников, а общая площадь, покрытая льдом, сократилась с 241 квадратной мили до 193 квадратных миль. Ледники Канадских Скалистых гор потеряли 25 процентов своей массы в XX веке. Это значительное сокращение", — отметил он.

Срочный призыв к действию

Капуччи заявил, что быстрое таяние ледников имеет более широкие последствия, выходящие за рамки воздействия на окружающую среду.

"Мы заметили всплеск темпов таяния за последние 20–30 лет, и этот темп может продолжать ускоряться. Таяние ледников приводит к изменению привычек некоторых видов, но, что еще важнее, оно отражает изменение климата, которое имеет более масштабные социальные последствия", — добавил ученый.

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