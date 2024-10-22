Чоловік, який вирушив на льодовики, зробив несподіване відкриття (відео)

Блогер Кіт Егглфілд вирушив у похід, щоб зняти вкриті льодом гори для свого фільму. Однак, прибувши на місце, він був сильно здивований його відсутністю.

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Зйомка походу в Канадських Скелястих горах, зроблена режисером Кітом Егглфілдом, стала вірусною завдяки тому, що на ній показано наслідки зміни клімату для льодовиків. Про це стало відомо з одного з роликів, яким він поділився в TikTok.

У відео показані люди, які піднімаються гірською стежкою в Альберті. Автор ролика закликає людей вирушити з ним у похід до льодовиків за озером Луїза, але сцена швидко змінюється, і камера переходить на порожню, скелясту місцевість, а інший накладений напис говорить: "Які льодовики?", натякаючи на відсутність льоду.

"Це було знято під час походу на Рівнину шести льодовиків, який веде вас на озеро Луїза. Навіть для мене, як для новачка це стало шоком. Я був трохи здивований тим, якими маленькими вони здавалися", — сказав Кіт.

Відео, зняте 2 вересня, набрало понад 1,1 млн переглядів з моменту публікації 2 жовтня. Егглфілд також поділився відео на Reddit, де воно зібрало безліч коментарів від людей, які раніше відвідували цей район.

"Багато коментаторів зазначили, що льодовики сильно зменшилися відтоді, як вони були там у минулому", — сказав він.

Автор ролика закликає людей вирушити з ним у похід до льодовиків за озером Луїза, але їх там більше немає Фото: Коллаж: Newsweek

Льодовики у швидкому занепаді

Кадри Егглфілда з'явилися в той час, коли вчені уважно стежать за стрімким таненням льодовиків по всьому світу. За словами Метью Каппуччі, вченого-атмосферолога і старшого метеоролога погодного додатка MyRadar, це явище стає дедалі поширенішим.

"Льодовики тануть у теплу пору року, а додатковий сніговий покрив допомагає повернути масу в зимовий час. В ідеально збалансованому світі приріст і втрата маси протягом року були б приблизно однаковими. Але в міру того як ми схиляємо шальки терезів у бік більш теплих екстремальних значень, ми танемо більше, ніж відновлюємо в холодну пору року", — сказав Каппуччі.

Кіт Егглфілд не помітив льоду на горах Фото: TikTok

Каппуччі також зазначив, що особливо постраждав регіон навколо озера Луїза.

"З 1985 по 2005 рік у Банффі зникло 29 льодовиків, а загальна площа, покрита льодом, скоротилася з 241 квадратної милі до 193 квадратних миль. Льодовики Канадських Скелястих гір втратили 25 відсотків своєї маси у XX столітті. Це значне скорочення", — зазначив він.

Терміновий заклик до дії

Капуччі заявив, що швидке танення льодовиків має ширші наслідки, які виходять за рамки впливу на навколишнє середовище.

"Ми помітили сплеск темпів танення за останні 20-30 років, і цей темп може продовжувати прискорюватися. Танення льодовиків призводить до зміни звичок деяких видів, але, що ще важливіше, воно відображає зміну клімату, яка має масштабніші соціальні наслідки", — додав учений.

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