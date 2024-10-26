"Я куплю Бермуды": письмо самому себе из прошлого заставило мужчину задуматься о судьбе

Жена мужчины наткнулась на одно из домашних заданий своего мужа, в котором он написал, кем видит себя через 35 лет.

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Старое домашнее задание в начальной школе заставило одного жителя из Теннесси (США) задуматься о том, как могла бы сложиться его жизнь. Мужчина, который не захотел называть свое настоящее имя, рассказал о письменной работе, которую он написал во втором классе. Об этом пишет Newsweek.

"Когда я рос, моя мать архивировала большую часть домашних заданий, которые я приносил домой. Недавно я стал отцом, и именно тогда моя мать решила передать мне эти воспоминания", — сказал он.

Различные школьные проекты лежали в коробке в доме мужчины, пока однажды его жена не решила просмотреть их. Именно тогда он столкнулся с заданием, написанным им в 8 лет, в котором подробно описывалось, чем он будет заниматься к 35 годам.

"Когда мне будет 35. Я женюсь на Кортни и стану актером, певцом или нейрохирургом. У меня будет 35 детей, и у каждого будет лимузин. Я буду жить в Беверли-Хиллз и буду ездить на лимузине, кабриолете Corvette, Lamborghini, Ferrari и Porsche — все вместе. Я куплю с Кортни Бермуды и тропический лес. Каждое лето я буду ездить в одно из этих мест", — говорилось в письме.

Мужчина написал кем видит себя через 35 лет Фото: Reddit

Наряду с письменным заданием мужчина составил набросок того, как он представляет себя в возрасте 35 лет.

"Я бы сделал себе татуировку якоря на руке, как у моего любимого GI Joe, Shipwreck. Я бы сделал еще одну татуировку с буквой "N", чтобы люди знали, что мне нравится Nintendo. Я бы носил милые усы и ходил без рубашки с волосатой грудью. У меня был бы взгляд на 1000 ярдов и шрам на лице, боевая рана от того, что я был крутым наемником", — говорилось в письменной работе.

Вспоминая свои стремления мужчина отметил, что он не смог осуществить свои детские мечты.

"Я играл в группе, когда был моложе, так что технически я был певцом, но сегодня я работаю в сфере IT и не являюсь ни актером, ни нейрохирургом. Я никогда не водил дорогую машину. Ближе всего к этому я был, сидя на пассажирском сиденье Porsche друга. Даже прожив в Калифорнии три года в детстве, мы ни разу не ездили в Беверли-Хиллз. В моей голове были только фантазии о том, где будет жить успешный человек", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина нашел редкую вещь в комиссионном магазине. Крейг Джонстон уже три года собирает романы Стивена Кинга. Всего автор выпустил более 60 романов и сотни рассказов. Мужчина долго не мог найти один из сборников, пока случайно не наткнулся на него в комиссионном магазине.

Также стало известно, что дедушка спустя 70 лет опустошил копилку. Пожилой мужчина долгие годы собирал мелочь в большой стеклянной банке. Недавно он разрешил своим родственникам подсчитать ее содержимое.