"Я куплю Бермуди": лист самому собі з минулого змусив чоловіка замислитися про долю

Дружина чоловіка натрапила на одне з домашніх завдань свого чоловіка, в якому він написав, ким бачить себе через 35 років.

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Старе домашнє завдання в початковій школі змусило одного жителя з Теннессі (США) замислитися над тим, як могло б скластися його життя. Чоловік, який не захотів називати своє справжнє ім'я, розповів про письмову роботу, яку він написав у другому класі. Про це пише Newsweek.

"Коли я ріс, моя мати архівувала більшу частину домашніх завдань, які я приносив додому. Нещодавно я став батьком, і саме тоді моя мати вирішила передати мені ці спогади", — сказав він.

Різноманітні шкільні проєкти лежали в коробці в домі чоловіка, поки одного разу його дружина не вирішила переглянути їх. Саме тоді він зіткнувся із завданням, написаним ним у 8 років, у якому детально описувалося, чим він займатиметься до 35 років.

"Коли мені буде 35. Я одружуся з Кортні й стану актором, співаком або нейрохірургом. У мене буде 35 дітей, і в кожного буде лімузин. Я житиму в Беверлі-Гіллз і їздитиму на лімузині, кабріолеті Corvette, Lamborghini, Ferrari і Porsche — усі разом. Я куплю з Кортні Бермуди й тропічний ліс. Щоліта я буду їздити в одне з цих місць", — йшлося в листі.

Чоловік написав ким бачить себе через 35 років Фото: Reddit

Поряд із письмовим завданням чоловік склав начерк того, як він уявляє себе у віці 35 років.

"Я б зробив собі татуювання якоря на руці, як у мого улюбленого GI Joe, Shipwreck. Я б зробив ще одне татуювання з буквою "N", щоб люди знали, що мені подобається Nintendo. Я б носив милі вуса і ходив без сорочки з волохатими грудьми. У мене був би погляд на 1000 ярдів і шрам на обличчі, бойова рана від того, що я був крутим найманцем", — йшлося в письмовій роботі.

Згадуючи свої прагнення чоловік зазначив, що він не зміг здійснити свої дитячі мрії.

"Я грав у гурті, коли був молодшим, тож технічно я був співаком, але сьогодні я працюю у сфері IT і не є ні актором, ні нейрохірургом. Я ніколи не водив дорогу машину. Найближче до цього я був, сидячи на пасажирському сидінні Porsche друга. Навіть проживши в Каліфорнії три роки в дитинстві, ми жодного разу не їздили в Беверлі-Гіллз. У моїй голові були тільки фантазії про те, де житиме успішна людина", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік знайшов рідкісну річ у комісійному магазині. Крейг Джонстон уже три роки збирає романи Стівена Кінга. Загалом автор випустив понад 60 романів і сотні оповідань. Чоловік довго не міг знайти одну зі збірок, поки випадково не натрапив на неї в комісійному магазині.

Також стало відомо, що дідусь через 70 років спустошив скарбничку. Літній чоловік довгі роки збирав дрібні гроші у великій скляній банці. Нещодавно він дозволив своїм родичам підрахувати її вміст.