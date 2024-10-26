Женщина купила дом и нашла загадочный символ под ковром: люди советуют ей переехать (фото)

Женщина обнаружила жуткий символ, который был спрятан под старым ковром. Многие пользователи соцсети посоветовали женщине "переехать" или "вызвать священника".

Related video

Мэй Мэри была ошеломлена после того как сняла старые ковры в своей новом доме. Женщина обнаружила жуткий символ, выгравированный на полу. Своей находкой она поделилась в Facebook.

Женщина показала несколько фотографий, на которых видны половицы с пентаклем (пятиконечная звезда, заключенная в круг) на них.

Рисунок имеет значение в неоязыческих верованиях, символизируя пять элементов: землю, воду, огонь, воздух и дух. Для некоторых верующих он также олицетворяет жизнь и взаимосвязь.

"Сняв старые ковры в только что купленном доме, вы обнаружите вот это. Какова была бы ваша первая мысль?" — подписала она фото.

Женщина показала фотограф, на которых видны половицы с пентаклем Фото: Facebook

Пост быстро стал вирусным, вызвав более тысячи комментариев и реакций:

"Зажгите шалфей в доме и попросите всю негативную энергию уйти, пригласив любовь и свет. Затем отшлифуйте доски, нанесите морилку и доведите до блеска древесину твердых пород";

"Это не негатив, это круг защиты. Просто пронесите шалфей по своему дому, откройте на день все окна и украсьте его, зная, что вы следуете примеру некоторых очень сильных женщин (или мужчин)";

"Просто перестелите пол и оставьте воспоминания о том, что там было, в пыли от пилы, когда будете выдувать ее в окно";

"Похоже, у вас там жила ведьма. Они сделали защитный круг. Это не обязательно плохо. Вы можете убрать его, а если он вас беспокоит, то посыпьте его шалфеем".

Многие пользователи соцсети посоветовали женщине "переехать" или "вызвать священника". Некоторые люди отнеслись к символу с подозрением, сочтя его знаком "последователей сатаны", а несколько человек усомнились в подлинности поста, утверждая, что видели такое же изображение в других социальных сетях.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что на "самой одинокой дороге" в США находится заброшенный город, в котором живут 2 человека. Джонатан Харп и его жена Норма остались единственными жителями, которые называют старый шахтерский городок своим домом. По их словам, они наслаждаются тишиной и покоем.