Жінка купила будинок і знайшла загадковий символ під килимом: люди радять їй переїхати (фото)

Жінка виявила моторошний символ, який був захований під старим килимом. Багато користувачів соцмережі порадили жінці "переїхати" або "викликати священника".

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Мей Мері була приголомшена після того, як зняла старі килими у своєму новому будинку. Жінка виявила моторошний символ, вигравіюваний на підлозі. Своєю знахідкою вона поділилася у Facebook.

Жінка показала кілька фотографій, на яких видно мостини з пентаклем (п'ятикутна зірка, укладена в коло) на них.

Малюнок має значення в неоязичницьких віруваннях, символізуючи п'ять елементів: землю, воду, вогонь, повітря і дух. Для деяких вірян він також уособлює життя і взаємозв'язок.

"Знявши старі килими у щойно купленому будинку, ви виявите ось це. Якою була б ваша перша думка?" — підписала вона фото.

Жінка показала фотограф, на яких видно мостини з пентаклем Фото: Facebook

Пост швидко став вірусним, викликавши понад тисячу коментарів і реакцій:

"Запаліть шавлію в домі й попросіть усю негативну енергію піти, запросивши любов і світло. Потім відшліфуйте дошки, нанесіть морилку і доведіть до блиску деревину твердих порід";

"Це не негатив, це коло захисту. Просто пронесіть шавлію своїм будинком, відчиніть на день усі вікна й прикрасьте його, знаючи, що ви наслідуєте приклад деяких дуже сильних жінок (або чоловіків)";

"Просто перестеліть підлогу і залиште спогади про те, що там було, в пилу від пили, коли будете видувати її у вікно";

"Схоже, у вас там жила відьма. Вони зробили захисне коло. Це не обов'язково погано. Ви можете прибрати його, а якщо воно вас турбує, то посипте його шавлією".

Багато користувачів соцмережі порадили жінці "переїхати" або "викликати священника". Деякі люди поставилися до символу з підозрою, вважаючи його знаком "послідовників сатани", а кілька людей засумнівалися в правдивісті поста, стверджуючи, що бачили таке саме зображення в інших соціальних мережах.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.