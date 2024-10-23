"Ты предоставлена сама себе": в письме к своей жене муж раскрыл неожиданную правду (фото)

Женщина нашла письмо своего мужа, в котором он искренне признался для нее, чего сейчас очень желает. С текстом этого обращения женщина поделилась с пользователями в соцсетях.

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Потрясающий рассказ жены стал вирусным после того, как поделилась жестоко честным письмом, которое она получила от мужа. Об этом женщина написала в своем профиле в X, а количество просмотров этой истории достигло уже отметки более 24 млн.

Женщина с именем Джой, которая занимается парфюмерией и услугами в сфере красоты, опубликовала соответствующее письмо от своего мужа Фреда. Свою историю она выложила с подписью: "Женщины, выбирайте себя. Я проснулась от этой ерунды после почти 11 лет брака".

В письме говорилось от ее избранника следующее: "Я должен открыть свою правду. Я ненавижу делать это таким образом, но сейчас или никогда, потому что то, что я собираюсь сказать, должно быть сказано".

сообщение Джой в соцсетях

Далее Джой ожидала, что Фред собирался сообщить своей жене ужасные новости. Однако оказалось, что это письмо на самом деле было наглой шуткой. В следующем абзаце Фред говорит, что планирует посмотреть игру команды "Нью-Йорк Никс" и не хочет, чтобы его беспокоили, пока игра продолжается.

"Это значит, что с 19:00 до конца игры я не буду ни мужем, ни отцом. Ты вся предоставлена сама себе на пару часов. Нет, я не буду смотреть наши с тобой шоу. Нет, я не принесу тебе чего-то сладкого. Я не буду выводить собаку погулять", — написал мужчина.

Он добавил, что собирается сесть на диван, держать пиво в руке и смотреть игру. Фред добавил, что позволил их маленькому сыну оставаться с ним допоздна, но только для того, чтобы посмотреть игру.

"Я с нетерпением жду встречи и разговора с тобой позже. То есть ПОСЛЕ игры, — закончил свое письмо Фред.

письмо мужа Джой к ней (фото: JoyyUnSpeakable/X)

Опубликовав этот текст от своего избранника, Джой написала, что сначала нервничала, а потом уже смеялась от текста. Она говорит, что этот текст "улучшил ей утро".

В комментариях под ее сообщением, все были в восторге от Фредового письма. Один из комментаторов написал: "Не буду врать, но я не ожидал, что это на меня повлияет сначала. Я желаю вашему браку дальше быть таким веселым и то, что вы до сих пор так радуете друг друга".

Другой комментатор заявил, что муж Джой живет своей правдой, и добавляет, что когда видишь такое замечательное отношение, то мы становимся "честными и уязвимыми". Еще один корреспондент заявил, что Джой точно может сказать о своей семье как о счастливой и полной любви, ведь плакал от смеха и радости от этого поступка Фреда.

Напомним, Фокус сообщал о том, как дочь нашла зловещую записку и раскрыла секрет своего покойного папы. Одна жительница Техаса была шокирована странным "увлечением" своего папы, о чем узнала из найденной записки лишь после его смерти.

Также мы рассказывали о том, как выброшенное на пляж послание в бутылке помогло разгадать тайну. Письмо, возможно, было написано Джоном Дарвином, арестованным за мошенничество и инсценировку собственной смерти. Новая находка предоставила полиции дополнительные доказательства.