"Ти надана сама собі": в листі до своєї дружини чоловік розкрив неочікувану правду (фото)

Жінка знайшла листа свого чоловіка, в якому він щиро зізнався для неї, чого наразі дуже бажає. З текстом цього звернення жінка поділилася з користувачами в соцмережах.

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Приголомшлива розповідь дружини стала вірусною після того, як поділилася жорстоко чесним листом, який вона отримала від чоловіка. Про це жінка написала у своєму профілі в X, а кількість переглядів цієї історії досягла вже позначки понад 24 млн.

Жінка з іменем Джой, яка займається парфумерією та послугами у сфері краси, опублікувала відповідного листа від свого чоловіка Фреда. Свою історію вона виклала з підписом: "Жінки, обирайте себе. Я прокинулася від цієї нісенітниці після майже 11 років шлюбу".

У листі йшлося від її обранця наступне: "Я повинен відкрити свою правду. Я ненавиджу робити це таким чином, але зараз або ніколи, тому що те, що я збираюся сказати, має бути сказано".

допис Джой у соцмережах

Далі Джой чекала, що Фред збирався повідомити своїй дружині жахливі новини. Однак виявилося, що цей лист насправді був нахабним жартом. У наступному абзаці Фред каже, що планує подивитися гру команди "Нью-Йорк Нікс" і не хоче, щоб його турбували, поки гра триває.

"Це означає, що з 19:00 до кінця гри я не буду ні чоловіком, ні батьком. Ти вся надана сама собі на пару годин. Ні, я не буду дивитися наші з тобою шоу. Ні, я не принесу тобі чогось солодкого. Я не буду виводити собаку погуляти", — написав чоловік.

Він додав, що збирається сісти на диван, тримати пиво в руці та дивитися гру. Фред додав, що дозволив їхньому маленькому синові залишатися з ним допізна, але лише для того, щоб подивитися гру.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч і розмову з тобою пізніше. Тобто ПІСЛЯ гри, — закінчив свій лист Фред.

лист чоловіка Джой до неї (фото: JoyyUnSpeakable/X)

Опублікувавши цей текст від свого обранця, Джой написала, що спочатку нервувала, а потім вже сміялася від тексту. Вона каже, що цей текст "покращив їй ранок".

В коментарях під її дописом, всі були в захваті від Фредового листа. Один з коментаторів написав: "Не буду брехати, та я не очікував, що це на мене вплине спочатку. Я бажаю вашому шлюбу далі бути таким веселим і те, що ви досі так тішите одне одного".

Інший коментатор заявив, що чоловік Джой живе своєю правдою, і додає, що коли бачиш таке чудове ставлення, то ми стаємо "чесними та вразливими". Ще один дописувач заявив, що Джой точно може сказати про свою сім'ю як щасливу та сповнену любові, адже плакав від сміху та радості з цього вчинку Фреда.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про те, як донька знайшла зловісну записку і розкрила секрет свого покійного тата. Одна мешканка Техасу була шокована дивним "захопленням" свого тата, про що дізналася зі знайденої записки лише після його смерті.

Також ми розповідали про те, як викинуте на пляж послання в пляшці допомогло розгадати таємницю. Лист, можливо, був написаний Джоном Дарвіном, заарештованим за шахрайство та інсценування власної смерті. Нова знахідка надала поліції додаткові докази.