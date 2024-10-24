"Настоящее чудо": девушка бросила в море бутылку с запиской, а потом получила ответ (фото)

Фредди из Швеции увидел послание на побережье примерно в 90 милях к северу от Гетеборга. Сначала он пытался разобрать, что там написано, но бумага была повреждена водой.

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12-летняя девочка Грейс Лиддл из Сандерленда (Великобритания) была "на седьмом небе от счастья", когда узнала, что ее записка в бутылке, брошенная в воду в прошлом году, преодолела 550 миль в Северном море и неожиданно оказалась на побережье Швеции. Об этом пишет издание Metro.

28 августа 2023 года Грейс написала на клочке бумажки свое имя и контактные данные матери, Кристи Боули, положила его в бутылку и выбросила с пирса Рокер в Сандерленде. Не прошло и года, как ее послание нашел 72-летний швед Фредди Столберг.

35-летняя Кристи получила от мужчины сообщение на Facebook, что бутылка найдена. Фредди увидел записку на западном побережье Швеции, примерно в 90 милях к северу от Гетеборга. Сначала он пытался прочитать, что там написано, но бумага была повреждена соленой водой.

"Наша семья изо всех сил пыталась разобрать ключевые слова, мы определили имя Кристи, намек на то, что у нее есть адрес в Facebook, а также слово "Сандерленд". Затем я нашел ее страницу в Facebook", — рассказывает Столберг, профессор университета на пенсии.

Мужчина признался, что часто ходит на "охоту за сокровищами" со своим пятилетним внуком Эдвардом, и маленький мальчик был в восторге от этой находки.

Грейс написала на клочке бумажки свое имя и контактные данные матери Фото: Christie Bowley

"Я считаю, что это настоящее чудо, учитывая, насколько большое море", — делится эмоциями Кристи, которая в будущем планирует запустить еще больше бутылок в Атлантический океан, чтобы увидеть, попадут ли они в США.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученый Гийом Блондель вместе со своими студентами сделал невероятное открытие во время археологических раскопок в галльском поселке возле города Дьепп, что на севере Франции. Участники экспедиции наткнулись на глиняный кувшин со стеклянным флаконом, внутри которого хранилось таинственное послание.

Кроме того, 22-летний Остин Кинг пропал без вести более двух недель назад после восхождения на Орлиный пик в Йеллоустонском национальном парке (США). Недавно на вершине горы нашли рукописную записку с последним посланием путешественника. Таинственное послание проливает свет на то, как путешественник-одиночка провел свой последний день до исчезновения.