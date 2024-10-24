"Справжнє диво": дівчина кинула у море пляшку із запискою, а потім отримала відповідь (фото)

Фредді зі Швеції побачив послання на узбережжі в 90 милях на північ від Гетеборга. Спочатку він намагався розібрати, що там написано, але папір був пошкоджений водою.

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12-річна дівчинка Грейс Ліддл з Сандерленду (Велика Британія) була "на сьомому небі від щастя", коли дізналася, що її записка в пляшці, кинута у воду торік, подолала 550 миль у Північному морі й несподівано опинилась на узбережжі Швеції. Про це пише видання Metro.

28 серпня 2023 року Грейс написала на клаптику папірця своє ім’я та контактні дані матері, Крісті Боулі, поклала його у пляшку й викинули з пірса Рокер в Сандерленді. Не минуло й року, як її послання знайшов 72-річний швед Фредді Столберг.

35-річна Крісті отримала від чоловіка повідомлення на Facebook, що пляшка знайдена. Фредді розповів, що побачив записку на західному узбережжі Швеції, приблизно в 90 милях на північ від Гетеборга. Спочатку він намагався прочитати, що там написано, але папір був пошкоджений солоною водою.

"Наша сім'я з усіх сил намагалася розібрати ключові слова, ми визначили ім'я Крісті, натяк на те, що у неї є адреса в Facebook, а також слово "Сандерленд". Потім я знайшов її сторінку в Facebook", — розповідає Столберг, професор університету на пенсії.

Чоловік зізнався, що часто ходить на "полювання за скарбами" зі своїм п'ятирічним онуком Едвардом, і маленький хлопчик був у захваті від цієї знахідки.

Грейс написала на клаптику папірця своє ім"я та контактні дані матері Фото: Christie Bowley

"Я вважаю, що це справжнє диво, враховуючи, наскільки велике море", — ділиться емоціями Крісті, яка у майбутньому планує запустити ще більше пляшок в Атлантичний океан, щоб побачити, чи потраплять вони до США.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчений Гійом Блондель разом зі своїми студентами зробив неймовірне відкриття під час археологічних розкопок в галльському селищі біля міста Дьєпп, що на півночі Франції. Учасники експедиції натрапили на глиняний глечик зі скляним флаконом, усередині якого зберігалось таємниче послання.

Крім того, 22-річний Остін Кінг зник безвісти більш як два тижні тому після сходження на Орлиний пік у Єллоустонському національному парку (США). Нещодавно на вершині гори знайшли рукописну записку з останнім посланням мандрівника. Таємниче послання проливає світло на те, як мандрівник-одинак провів свій останній день до зникнення.