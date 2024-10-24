"Пугало то, как он сидел": женщину раскритиковали из-за жалобы на соседа по самолету (видео)

Джорджина Кук заявила, что женщинам приходится часто иметь дело с таким поведением мужчин как менспрединг. Поэтому просит не пытаться подвергнуть осуждению ее действия, а задуматься на секунду и подумать, а если бы на ее месте поступил бы кто-то другой.

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Пассажирка самолета Джорджина Кук рассказала, что получила кучу комментариев из-за своего поста о поведении ее соседа во время полета, где явно было видно, что он явно вторгся в ее личное пространство. Она решила записать видео в TikTok, где объяснила причины, почему не обратила внимание на типичный менспрединг, пишет издание Mirror.

Журналисты пишут, что до этого обращения она выложила фото в LinkedIn, на котором видно, что неизвестный мужчина широко выставил свою правую ногу в ее сторону. Она добавляет, что это является доказательством "фактически, как это быть женщиной".

Менспрединг относительно Джорджины (фото: Georgina Cook/LinkedIn)

"Этот парень на моем рейсе сегодня утром решил (не спрашивая) занять одну треть моего места. Без разговора или чего-то, а просто сел как захотел. Что я сделала? Да ничего", — написала женщина.

Джорджина объяснила, почему тогда не приняла никаких мер. Она говорит, что ее опыт является повседневным опытом женщин, когда надо "делать себя "меньше", подходить, не шуметь". По ее мнению, эта сцена также присутствует и в бизнесе, где работает она, когда надо обуздать в себе "чувство долга, быть уступчивым, не бросать вызов несправедливости или неравенству".

Пользователи LinkedIn разделились в своих мнениях. Они предположили, что проблема не обязательно связана с полом. Одни предлагали ответить такой же манерой, а другие — советовали требовать от мужа сесть нормально, третьи указывали, что Джорджина сама его позволила так сесть, и теперь не стоит требовать одобрения своих действий в соцсетях под видом "несправедливости".

В ответ на такие упреки от читателей, госпожа Кук решила записать видео в TikTok, в котором решила объяснить свою позицию и ответить на комментарии, которые оставили под ее постом в другой соцсети.

Она отмечает, что была шокирована от комментариев под ее сообщением. Женщина добавляет, что перечитала все комментарии и пыталась понять, как ее опыт коррелируется с опытом других женщин, которые попадали в похожую ситуацию.

Когда она начала комментировать то, почему ничего не заметила пассажиру за его менспрединг, то сказала что "не чувствовала себя комфортно", если бы решила это сделать.

"Меня пугало то, как он сидел. Я не знала, как он отреагирует. Мы знаем, что не все мужчины такие, но могло быть и иначе — мы просто не знаем", — призналась она.

Джорджина добавляет, что если по чьему-то мнению она была неправа, когда не пошла на конфронтацию и конфликт, то советует "остановиться на мгновение", оказаться в ее ситуации и подумать — а как бы кто-то из женщин поступил на ее месте. Именно поэтому они решила уступить в этой ситуации и говорит, что "нравится вам это или нет, но это, собственно, мой опыт".

Пользователи TikTok, в отличие от корреспондентов LinkedIn, активнее поддержали Джорджину за то, что она сказала.

"Это четкое и точное поэтапное описание опыта женщин во многих различных обстоятельствах. Объяснение причин нашего выбора, и она это делает блестяще", — пишет один из подписчиков.

Другой пользователь также поддержал женщину и сказал, что Джорджина права. Третий комментатор сказал, что категорически поддерживает женщину и считает, что мужчинам в такой ситуации "явно не хватает манер" и уже пора научиться быть ответственными за свои действия.

Справка: Менспрединг (англ. manspreading) является частой практикой среди некоторых мужчин в общественном транспорте. Они любят сидеть широко расставив ноги. Так они занимают больше одного сидячего места, из-за чего другим пассажирам приходится сильно прижиматься к своим местам или те вынуждены ехать стоя.

Напомним, Фокус рассказывал, как пассажиры самолета пробыли в небе 9 часов и вернулись в аэропорт, из которого вылетели. Джимин Ли, которая находилась на борту самолета, достала свой смартфон, чтобы снять суматоху. По ее словам, сотрудники авиакомпании сказали, что у них технические проблемы.

Также мы писали о том, как пассажира обязали заплатить более $5 тысяч за топливо после того, как он задержал рейс. Мужчину также оштрафовали на 6 055 долларов. Общая стоимость его "проделок в воздухе" составила 11 861 долларов, что, вероятно, во много раз превышает стоимость билета.