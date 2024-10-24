"Лякало те, як він сидів": жінку розкритикували через скаргу на сусіда по літаку (відео)

Джорджина Кук заявила, що жінкам доводиться часто мати справу з такою поведінкою чоловіків як менспрединг. Тому просить не намагатися піддати осуду її дії, а задуматися на секунду і подумати, а якби на її місці вчинив би хтось інший.

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Пасажирка літака Джорджина Кук розповіла, що отримала купу коментарів через свій пост про поведінку її сусіда під час польоту, де було видно, що він явно вторгнувся в її особистий простір. Вона вирішила записати відео в TikTok, де пояснила причини, чому не звернула увагу на типовий менспрединг, пише видання Mirror.

Журналісти пишуть, що до цього звернення вона опублікувала фото в LinkedIn, на якому видно, що невідомий чоловік широко виставив свою праву ногу в її бік. Вона додає, що це є доказом "фактично, як це бути жінкою".

Менспрединг щодо Джорджини (фото: Georgina Cook/LinkedIn)

"Цей хлопець на моєму рейсі сьогодні вранці вирішив (не питаючи) зайняти одну третину мого місця. Без розмови чи чогось, а просто сів як захотів. Що я зробила? Та нічого", — написала жінка.

Джорджина пояснила, чому тоді не вжила ніяких заходів. Вона каже, що її досвід є повсякденним досвідом жінок, коли треба "робити себе "менше", підходити, не галасувати". На її думку, ця сцена також присутня і в бізнесі, де працює вона, коли треба приборкати в собі "почуття обов’язку, бути поступливим, не кидати виклик несправедливості чи нерівності".

Користувачі LinkedIn розділилися у своїх думках. Вони припустили, що проблема не обов’язково пов’язана зі статтю. Одні пропонували відповісти такою ж манерою, а інші — радили вимагати від чоловіка сісти нормально, треті вказували, що Джорджина сама йому дозволила так сісти, і тепер не варто вимагати схвалення своїх дій у соцмережах під виглядом "несправедливості".

У відповідь на такі закиди від читачів, пані Кук вирішила записати відео в TikTok, у якому вирішила пояснити свою позицію та відповісти на коментарі, які залишили під її постом в іншій соцмережі.

Вона зазначає, що була шокованою від коментарів під її дописом. Жінка додає, що перечитала всі коментарі та намагалася зрозуміти, як її досвід корелюється з досвідами інших жінок, які потрапляли в схожу ситуацію.

Коли вона почала коментувати те, чому нічого не зауважила пасажиру за його менспрединг, то сказала що "не почувалася комфортно", якби вирішила це зробити.

"Мене лякало те, як він сидів. Я не знала, як він відреагує. Ми знаємо, що не всі чоловіки такі, але могло бути й інакше — ми просто не знаємо", — зізналася вона.

Джорджина додає, що якщо на чиюсь думку вона була неправа, коли не пішла на конфронтацію та конфлікт, то радить "зупинитися на мить", опинитися в її ситуації та подумати — а як би хтось з жінок вчинив на її місці. Саме тому вони вирішила поступитися в цій ситуації та каже, що "подобається вам це чи ні, але це, власне, мій досвід".

Користувачі TikTok, на відміну від дописувачів LinkedIn, активніше підтримали Джорджину за те, що вона сказала.

"Це чіткий і точний поетапний опис досвіду жінок у багатьох різних обставинах. Пояснення причин нашого вибору, і вона це робить блискуче", — пише один з дописувачів.

Інший користувач також підтримав жінку і сказав, що Джорджина має рацію. Третій коментатор сказав, що категорично підтримує жінку і вважає, що чоловікам у такій ситуації "явно не вистачає манер" і вже пора навчитися бути відповідальними за свої дії.

Довідка: Менспрединг (англ. manspreading) є частою практикою серед деяких чоловіків у громадському транспорті. Вони люблять сидіти широко розставивши ноги. Так вони займають більше одного сидячого місця, через що іншим пасажирам доводиться сильно притискатися до своїх місць або ті змушені їхати стоячи.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також ми писали про те, як пасажира зобов'язали заплатити понад $5 тисяч за паливо після того, як він затримав рейс. Чоловіка також оштрафували на 6 055 доларів. Загальна вартість його "витівок у повітрі" склала 11 861 доларів, що, ймовірно, у багато разів перевищує вартість квитка.