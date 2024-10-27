8 лет невезения закончились: мужчина сорвал джекпот в размере $478 млн

Неизвестный победитель сможет получить всю сумму, которая будет выплачиваться в течение 29 лет или же забрать 230,6 млн долларов единовременной выплатой.

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Игрок Powerball выиграл джекпот в размере $478 млн в Джорджии (США), прервав 8-летнюю полосу невезения в штате. Об этом пишет New York Post.

Розыгрыш состоялся в среду вечером, 23 октября. Выигрышными номерами стали 2, 15, 27, 29, 39 и "счастливый" шар Powerball 20.

После совпадения всех шести номеров неизвестный победитель сможет забрать домой выигрыш в размере 478 миллионов долларов, который будет выплачиваться в течение 29 лет. Победитель также сможет получить единовременную выплату в размере 230,6 миллиона долларов.

Вероятность получения главного приза Powerball составляла 1 к 292 201 338.

Иллюстративное фото Фото: ZUMA Press

Издание также отмечает, что два владельца лотерейных билетов в Пенсильвании и Техасе совместили все пять белых шаров и выиграли по 1 миллиону долларов.

У игроков лотереи в штате Джорджия обычно есть 180 дней, чтобы получить свой выигрыш, согласно их официальному сайту. Иногда игроки не проверяют свои билеты и могут не знать о своей победе. Так, неизвестный игрок из Нью-Джерси, купивший в марте билет Mega Millions и выигравший 1,13 миллиарда долларов, до сих пор не получил свой приз. У него осталось чуть больше пяти месяцев, чтобы забрать свои деньги.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина пошутил о выигрыше в лотерею и через несколько минут стал миллионером. Джордж Херт во время обеденного перерыва вместе с коллегами зашел в магазин и пошутил, что собирается выиграть в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.