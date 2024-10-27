8 років невезіння закінчилися: чоловік зірвав джекпот у розмірі $478 млн

Невідомий переможець зможе отримати всю суму, яка виплачуватиметься протягом 29 років або ж забрати 230,6 млн доларів одноразовою виплатою.

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Гравець Powerball виграв джекпот у розмірі $478 млн у Джорджії (США), перервавши 8-річну смугу невезіння в штаті. Про це пише New York Post.

Розіграш відбувся в середу ввечері, 23 жовтня. Виграшними номерами стали 2, 15, 27, 29, 39 і "щаслива" куля Powerball 20.

Після збігу всіх шести номерів невідомий переможець зможе забрати додому виграш у розмірі 478 мільйонів доларів, який виплачуватиметься протягом 29 років. Переможець також зможе отримати одноразову виплату в розмірі 230,6 мільйона доларів.

Імовірність отримання головного призу Powerball становила 1 до 292 201 338.

Ілюстративне фото Фото: ZUMA Press

Видання також зазначає, що два власники лотерейних білетів у Пенсільванії та Техасі поєднали всі п'ять білих кульок і виграли по 1 мільйону доларів.

У гравців лотереї в штаті Джорджія зазвичай є 180 днів, щоб отримати свій виграш, згідно з їхнім офіційним сайтом. Іноді гравці не перевіряють свої квитки й можуть не знати про свою перемогу. Так, невідомий гравець із Нью-Джерсі, який купив у березні білет Mega Millions і виграв 1,13 мільярда доларів, досі не отримав свій приз. У нього залишилося трохи більше п'яти місяців, щоб забрати свої гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік пожартував про виграш у лотерею і через кілька хвилин став мільйонером. Джордж Херт під час обідньої перерви разом з колегами зайшов у магазин і пожартував, що збирається виграти в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.