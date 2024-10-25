Нужен сладкий перец: новый тренд, как найти партнера для интрижки в супермаркете

В Британии начал активно набирать популярность тренд для тех, кто ищет отношения на стороне. Теперь пару можно себе найти в супермаркете, купив пару сладких перцев и зная, как действовать для поиска партнера или партнерши.

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Кажется, те времена, когда женатые мужчины и женщины искали себе партнера для интрижки в привычных местах. Теперь все больше людей берут сладкий перец в продуктовом магазине не только для того, чтобы поддерживать собственное здоровье, но и для чего-то более интимного, пишет издание Daily Star.

Медиа указывает, что во время походов за продуктами, британцы начали проявлять определенную креативность. Новым трендом в 2024 году по поиску тайного партнера или партнерши стала покупка красного сладкого перца. Этот код означает, что человек намекает об интересе и желании сходить налево.

На форумах сайтов для "изменников" под названием Illicit Encounters, пользователи указывают, что "код сладкого перца" является четким сигналом для всех, что люди, которые их покупают в магазинах, готовы завести роман. В целом процесс выглядит так — чтобы показать потенциально заинтересованному лицу желание "отношений", надо положить два сладких перца в свою корзину, что для другого человека, который знаком с этим кодом, будет сигналом для готовности действовать.

Одним из пользователей вышеупомянутого форума говорит, что такой "код" может добавить "пикантности в самом обычном месте, которым является супермаркет".

"Это идеально! Никто никогда не подозревает, что ваш еженедельный продуктовый магазин может привести к чему-то гораздо более... страсному", — пишут другие юзеры на эту идею.

Журналисты пишут, что даже если у вас нет желания изменять своей половинке, но вы очень любите сладкий болгарский перец, то вам не следует беспокоиться об этом. Важным сигналом для потенциальной интриги также будет то, как лежат взятые вами продукты — если вы действительно хотите пойти на авантюру, то перцы следует класть так, чтобы хвостик находился сверху, а не снизу.

После таких обсуждений на соответствующих форумах, пользователи решили проверить, как работает эта "система оповещения" для готовности к интриге. После помещения перца в тележку, стоит идти к секции с замороженными продуктами. И важно — не смотреть на замороженные наггетсы и картошку фри, ведь ваша задача — искать человека с перцем в тележке, а эта секция — место для знакомства.

СМИ пишет, что у кого-то такая система может вызвать "перечную паранойю", потому что теперь клиенты супермаркетов будут думать, что все, кто покупают перцы и кладут их в свои тележки, явно пытаются "сходить налево". Поэтому представители медиа советуют "выбирать овощи разумно".

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