Потрібен солодкий перець: новий тренд, як знайти партнера для інтрижки в супермаркеті

В Британії почав активно набирати популярності тренд для тих, хто шукає стосунки на стороні. Тепер пару можна собі знайти в супермаркеті, купивши пару солодких перців і знаючи, як діяти для пошуку партнера чи партнерки.

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Здається, ті часи, коли одружені чоловіки та жінки шукали собі партнера для інтрижки у звичних місцях. Тепер усе більше людей беруть солодкий перець у продуктовому магазині не тільки для того, аби підтримувати власне здоров'я, а й для дечого більш інтимного, пише видання Daily Star.

Медіа вказує, що під час походів за продуктами, британці почали проявляти певну креативність. Новим трендом у 2024 році з пошуку таємного партнера чи партнерки стала купівля червоного солодкого перцю. Цей код означає, що людина маякує про інтерес та бажання стрибнути в гречку.

На форумах сайтів для "зрадників" під назвою Illicit Encounters, користувачі вказують, що "код солодкого перцю" є чітким сигналом для всіх, що люди, які їх купують в магазинах, вони готові завести роман. Загалом процес виглядає так — щоби показати потенційно зацікавленій особі бажання "стосунків", треба покласти два солодких перці у свій кошик, що для іншої людини, яка знайома з цим кодом, буде сигналом для готовності діяти.

Одним з користувачів вищезгаданого форуму каже, що такий "код" може додати "пікантності в найзвичайнішому місці, яким є супермаркет".

"Це ідеально! Ніхто ніколи не підозрює, що ваш щотижневий продуктовий магазин може призвести до чогось набагато більш… палкого", — пишуть інші юзери на цю ідею.

Журналісти пишуть, що навіть якщо у вас немає бажання зраджувати своїй половинці, але ви дуже полюбляєте солодкий болгарський перець, то вам не слід перейматися цим. Важливим сигналом для потенційної інтриги також буде те, як лежать взяті вами продукти — якщо ви дійсно бажаєте піти на авантюру, то перці слід класти так, аби хвостик знаходився зверху, а не знизу.

Після таких обговорень на відповідних форумах, користувачі вирішили перевірити, як працює ця "система оповіщення" для готовності до інтриги. Після покладання перцю до візка, варто йти до секції з замороженими продуктами для знайомства. І важливо — не дивитися на заморожені нагетси та картоплю фрі, адже ваша задача — шукати людину з перцем у візку, а ця секція — місце для знайомства.

ЗМІ пише, що в когось така система може викликати "перцеву параною", бо тепер клієнти супермаркетів будуть думати, що всі, хто купують перці та кладуть їх до своїх візків, явно намагаються "сходити наліво". Тому представники медіа радять "обирати овочі розумно".

Нагадаємо, Фокус писав про те, чому люди зраджують одне одному. Зрада далеко не завжди є ознакою проблем у парі. Іноді навіть ті, хто щасливий у стосунках, ходять наліво.

Також ми розповідали, що зради мають подвійний удар на партнерів. Нове дослідження показує, що зрадники не просто залишають партнерів із розбитим серцем, а й підвищують ризик розвитку деяких захворювань.