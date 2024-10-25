Бельгийские вафли на самом деле совсем не бельгийские: история самого известного в мире лакомства

Эксперты отмечают, что блюдо насчитывает сотни лет, а готовили его из муки, меда и сала.

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Вафли — один из древнейших и самых популярных десертов. Обычно их готовят из дрожжевого или слоеного теста и украшают медом, взбитыми сливками, сиропом или джемом. Они популярны в странах северо-западной Европы, а также в США и Азии, а в Бельгии они считаются кулинарной достопримечательностью.

Однако на самом деле бельгийские вафли "родились" в Древнем Риме. Об этом пишет CNN со ссылкой на книгу "Обед с древними римлянами" специалиста по кулинарии Древнего Рима Джорджио Франкетти.

"Вероятнее всего, они являются потомками популярного "crustulum" (множественное число от "crustula") — сладкого печенья, которое любили древние римляне", — рассказывает он.

Эксперт отмечает, термин ясно указывает на то, что эти печенья были хрустящими, с рассыпчатой корочкой, которая таяла во рту.

Пока нет никаких известных исторических документов о том, как формировался рецепт десерта. По мнению автора, это были плоское печенье, изготовленное из тех же основных ингредиентов, что и вафли, и выпеченные в двух нагретых формах. Считается, что метод приготовления этого лакомства идентичен методу приготовления современных вафель, хотя неясно, были ли у них изначально характерные бороздки.

"Crustula были очень простым печеньем, приготовленным из муки, меда и сала. Сегодня вафли готовят на масле, однако римский философ Плиний Старший пишет, что использование масла отличало аристократических, снобистских патрициев от простолюдинов", — говорит он.

Обычно печенье употреблялось во время римских религиозных церемоний и продавалось уличными торговцами, которых называли "крустулярии". Их можно было встретить на улицах Древнего Рима, обычно возле храмов и мест поклонения.

Франкетти отмечает, что эти сладости позже использовали в школы в качестве награды. Учителя обычно давали их детям, "чтобы убедить их выучить буквы алфавита". Впоследствии печенье заняло почетное место во время банкетных церемоний и начало подаваться в конце трапезы. После принятия христианства "crustulum" были включены в христианское меню.

В Средневековье техника приготовления печенья улучшилась. На них появились бороздки, таким образом они стали похожи на современные вафли. Назывался такой десерт феррателле от слова ferri — это инструмент, который до сих пор иногда используется для приготовления этого вида десерта. Такое печенье считается связующим звеном между римскими "crustulum" и вафлями. Готовилось оно дома и имело особую популярность во время рождественских и карнавальных празднований.

Кстати, бельгийские вафли можно приготовить даже с кабачками. Рецептом Фокус делился еще в мае 2023 года.

Если же надоели классические рецепты, можно попробовать пиццу-вафли. Каждая пицца получается маленькой и компактной, поэтому идеально подходит как перекус на работе, прогулке или в школе.