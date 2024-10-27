В кофейне, которую "преследует" дух солдата 19 века, заметили загадочные следы (фото)
Владелец заведения Джошуа Дайрен стал регулярно замечать паранормальные явления. По его словам, он видел фигуры, перемещающиеся по комнате, находил необычные следы и слышал странные звуки.
Джошуа Дайрен и его жена Кима Миллер, которым по 31 году, купили кофейню в Опелике (штат Алабама, США) в апреле 2023 года и начали замечать странные вещи. Недавно мужчина стал утверждать, что в его заведении обитает призрак солдата. Об этом пишет Metro.
В первую же неделю владения кофейней Джошуа утверждает, что начал слышать шуршащие звуки в задней части офиса, когда там никого не было. Американец рассказал, что всякий раз, когда он оставался в заведении один, чтобы открыть или закрыть его, он слышал шаги, идущие от главного офиса к прилавку.
5 сентября 2024 года в 05:42 утра один из сотрудников находился в кофейне один, когда увидел, что к нему приближается "солдат", а затем исчезает. С тех пор Джошуа изучает местность и считает, что в здании обитает призрак, погибший во время Гражданской войны.
"Мы столкнулись со странной активностью с тех пор, как купили это место. В течение первой недели работы магазина я постоянно слышал шуршащие звуки в офисе. Здание было построено в 1800-х годах, и я подумал, что это может быть проводка, но нет, с тех пор я постоянно слышу эти звуки. Мы видели фигуру, которая ходила по кафе, когда в нем никого не было, и я видел непонятные отпечатки ботинок на полу", — рассказал он.
Джошуа приобрел кофейню в апреле 2023 года, после того как предыдущий владелец не захотел заниматься кофейным бизнесом. По его словам, с тех пор как он стал владельцем этого заведения, он часто стал наблюдать паранормальную активность. Самое значительное событие, которое он не может объяснить, произошло, когда взорвался пакет с молоком.
"У нас было просроченное молоко, я положил его в подсобку и забыл о нем. Через два дня ко мне подошла жена и сказала, что у меня в подсобке беспорядок, который нужно убрать. Я думал, что молоко просто просрочилось и взорвалось, но когда я начал убирать то заметил, что на коробке был отпечаток ботинка. Это был старый армейский ботинок или что-то в этом роде, никто в нашем кафе никогда не носил такие", — сказал американец.
Издание отмечает, что во время Гражданской войны склады в городе были превращены в склады снабжения Конфедерации. После налета на город погибло много солдат, поэтому Джошуа подозревает, что в кофейне живет солдатский призрак.
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