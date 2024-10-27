У кав'ярні, яку "переслідує" дух солдата 19 століття, помітили загадкові сліди (фото)

Власник закладу Джошуа Дайрен став регулярно помічати паранормальні явища. За його словами, він бачив фігури, що переміщаються кімнатою, знаходив незвичайні сліди й чув дивні звуки.

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Джошуа Дайрен і його дружина Кіма Міллер, яким по 31 році, купили кав'ярню в Опеліку (штат Алабама, США) у квітні 2023 року і почали помічати дивні речі. Нещодавно чоловік став стверджувати, що в його закладі мешкає привид солдата. Про це пише Metro.

У перший же тиждень володіння кав'ярнею Джошуа стверджує, що почав чути шарудливі звуки в задній частині офісу, коли там нікого не було. Американець розповів, що щоразу, коли він залишався в закладі наодинці, щоб відчинити або зачинити його, він чув кроки, які йшли від головного офісу до прилавка.

5 вересня 2024 року о 05:42 ранку один зі співробітників перебував у кав'ярні один, коли побачив, що до нього наближається "солдат", а потім зникає. Відтоді Джошуа вивчає місцевість і вважає, що в будівлі мешкає привид, який загинув під час Громадянської війни.

"Ми зіткнулися з дивною активністю відтоді, як купили це місце. Протягом першого тижня роботи магазину я постійно чув шарудливі звуки в офісі. Будівля була побудована в 1800-х роках, і я подумав, що це може бути проводка, але ні, відтоді я постійно чую ці звуки. Ми бачили фігуру, яка ходила кафе, коли в ньому нікого не було, і я бачив незрозумілі відбитки черевиків на підлозі", — розповів він.

Джошуа вивчає місцевість і вважає, що в будівлі мешкає привид, який загинув під час Громадянської війни Фото: SWNS

Джошуа придбав кав'ярню у квітні 2023 року, після того як попередній власник не захотів займатися кавовим бізнесом. За його словами, відтоді як він став власником цього закладу, він часто став спостерігати паранормальну активність. Найзначніша подія, яку він не може пояснити, сталася, коли вибухнув пакет із молоком.

"У нас було прострочене молоко, я поклав його в підсобку і забув про нього. Через два дні до мене підійшла дружина і сказала, що в мене в підсобці безлад, який потрібно прибрати. Я думав, що молоко просто прострочилося і вибухнуло, але коли я почав прибирати, то помітив, що на коробці був відбиток черевика. Це був старий армійський черевик або щось на кшталт цього, ніхто в нашому кафе ніколи не носив такі", — сказав американець.

Видання зазначає, що під час Громадянської війни склади в місті були перетворені на склади постачання Конфедерації. Після нальоту на місто загинуло багато солдатів, тому Джошуа підозрює, що в кав'ярні живе солдатський привид.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік знайшов вхід до потайного тунелю в лісі. Блогер на ім'я Джош спустився під землю й опинився серед лабіринтів довгих тунелів і прихованих кімнат.

Також стало відомо, що викинуте на пляж послання в пляшці допомогло розгадати таємницю. Лист, можливо, був написаний Джоном Дарвіном, заарештованим за шахрайство та інсценування власної смерті. Нова знахідка надала поліції додаткові докази.