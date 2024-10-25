Рыбаки вытащили удивительный оранжевый мешок, который светился изнутри (фото, видео)

Колония микроорганизмов пресного морского мха может достичь диаметра двух метров. Маленькие существа объединяются, образуют экзоскелет и могут прикрепиться к веревке, погруженной в воду.

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Под плавучим островом возле Нидерландов поселилась колония удивительных существ, которые внешне похожи на мешок оранжевого цвета. Рыбаки, которые вытащили их из моря, увидели объект, размером около метра, который светился в воде. На фото с места событий видно, что рыбаки его совсем не боятся. На нидерландском портале HLN опубликовали видео с объяснениями ученого-эколога Мартина Петерса о чрезвычайном происшествии у берегов страны.

В статье написали, что об удивительном улове сообщили на странице Instagram "Городских экологов Утрехта" (Urban ecologists Utrecht). Событие произошло 22 октября возле Лейдше Рейн, района города Утрехт, указано в заметке. Отмечают, что на самом деле это не единичный экземпляр какого-то животного, а целая колония маленьких организмов — "водяной пресноводный мох". Обычно его находят в Америке и называют "blob" (то есть каплями).

"Несколько колоний могут расти вместе, образуя плавающие карманы диаметром до двух метров", — написали экологи.

Странное животное — как выглядит существо-оранжевый мешок Фото: Instagram

Эколог Энн Нийс, которого процитировало издание, пояснил, что подобные образования обычно не водятся в Нидерландах и являются для данного региона "экзотикой". Рыбаки осмотрели объект, а затем поместили его под воду, поскольку от него нет вреда. До 1883 года "пресноводный водяной мох" видели только в водах США, а после 1990 он появился в Германии, Франции, Бельгии и вот теперь — в Нидерландах.

Странное животное — как выглядят отдельные организмы в колонии Фото: Скриншот Странное животное — как выглядит колония, которая прикрепилась к веревке Фото: Скриншот

Между тем Мартин Петерс уточнил, что микроскопические существа, которых еще называют Bryozoa, объединяются вместе и образуют экзоскелет, помогающий им держать форму. Экзоскелет прикрепляется к скалам, веткам, кораллам, веревкам. На самом деле он не твердый, а в воде похож на пух, отметил эколог. Также он заверил, что вреда от этих животных нет, но есть одна неприятность — когда они погибают, то появляется неприятный запах.

Странное животное — как выглядит колония микроорганизмов Фото: Скриншот Странное животное — колония животных, похожая на мешок Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус рассказывал об 11 странных животных, фото которых иногда воспринимали как фейки. Среди них есть, например, гривастый волк, который имеет вдвое большие лапы, чем люди привыкли видеть. Другое удивительное существо — это трубкозуб, который одновременно похож на слона и муравьеда.

Напоминаем, в апреле издание Dayli Star написало о женщине, которая увидела необычное животное, похожее на белку. В октябре в соцсетях появилась история о встрече с почти настоящим "единорогом".