Рибалки витягнули дивовижний помаранчевий мішок, який світився зсередини (фото, відео)

Колонія мікроорганізмів прісного морського моху може досягнути діаметра двох метрів. Маленькі істоти об'єднуються, утворюють екзоскелет і можуть прикріпитись до мотузки, зануреної у воду.

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Під плавучим островом біля Нідерландів оселилась колонія дивовижних істот, які зовні схожі на мішок помаранчевого кольору. Рибалки, які витягнули їх з моря, побачили об'єкт, розміром приблизно метр, який світився у воді. На фото з місця подій видно, що рибалки його зовсім не бояться. На нідерландському порталі HLN опублікували відео з поясненнями вченого-еколога Мартіна Петерса про надзвичайну подію біля берегів країни.

У статті написали, що про дивовижний улов повідомили на сторінці Instagram "Міських екологів Утрехта" (Urban ecologists Utrecht). Подія сталась 22 жовтня біля Лейдше Рейн, району міста Утрехт, вказано у дописі. Зауважують, що насправді це не одиничний екземпляр якоїсь тварини, а ціла колонія маленьких організмів — "водяний прісноводний мох". Зазвичай його знаходять в Америці і називають "blob" (тобто краплями).

"Кілька колоній можуть рости разом, утворюючи кишені, що плавають, діаметром до двох метрів", — написали екологи.

Дивна тварина — як виглядає істота-помаранчевий мішок Фото: Instagram

Еколог Енн Нійс, якого процитувало видання, пояснив, що подібні утворення зазвичай не водяться в Нідерландах і є для цього регіону "екзотикою". Рибалки оглянули об'єкт, а потім помістили його під воду, оскільки він не завдає ніякої шкоди. До 1883 року "прісноводний водний мох" бачили лише у водах США, а після 1990 він з'явився у Німеччині, Франції, Бельгії і от тепер — в Нідерландах.

Дивна тварина — як виглядають окремі організми в колонії Фото: Скриншот Дивна тварина — як виглядає колонія, яка прикріпилась до мотузки Фото: Скриншот

Тим часом Мартін Петерс уточнив, що мікроскопічні істоти, яких ще називають Bryozoa, об'єднуються разом та утворюють екзоскелет, який допомагає їм тривати форму. Екзоскелет прикріплюється до скель, гілок, коралів, мотузок. Насправді він не твердий, а у воді схожий на пух, зауважив еколог. Також він запевнив, що шкоди від цих тварин немає, але є одна прикрість — коли вони гинуть, то з'являється неприємний запах.

Дивна тварина — як виглядає колонія мікроорганізмів Фото: Скриншот Дивна тварина — колонія тварин, схожа на мішок Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про 11 дивних тварин, фото яких інколи сприймали як фейки. Серед них є, наприклад, гривастий вовк, який має удвічі більші лапи, ніж люди звикли бачити. Інша дивовижна істота — це трубкозуб, який одночасно схожий на слона та мурахоїда.

Нагадуємо, у квітні видання Dayli Star написало про жінку, яка побачила незвичну тварину, зовні схожу на білку. У жовтні в соцмережах з'явилась історія про зустріч з майже справжнім "єдинорогом".