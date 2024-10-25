Женщину уволили с работы из-за переписки в "секретном" рабочем чате: что там было (видео)

Женщина по имени Натали рассказала, что пережила одно из самых унизительных событий в своей жизни. Кроме нее, также уволили всех членов ее команды.

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Женщина по имени Натали предостерегла всех, кто собирается жаловаться на начальника в рабочем чате, поделившись своим опытом, ведь ее переписка привела к увольнению всей команды. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Ролик быстро стал вирусным и набрал более 1,2 млн просмотров.

Женщина рассказала, что пережила одно из самых унизительных событий в своей жизни. Объясняя предысторию, она упомянула, что их команда была недоукомплектована, работа контролировалась до мельчайших деталей, а моральный дух сотрудников находился на низком уровне.

"Мы общались через Skype и обсуждали, как тяжело прошел день. Если и упоминали менеджеров, то использовали только их инициалы — хотя они все равно знали, о ком идет речь", — поделилась Натали.

По ее словам, однажды коллеги создали групповой чат, чтобы обсудить прощальную встречу для одного из сотрудников, который увольнялся.

"Неделя была трудной, и кто-то начал разговор в стиле "что бы вы выбрали". Например, проехать на велосипеде с кактусом на сиденье или работать здесь?" — говорит Натали.

Женщина рассказала, что пережила одно из самых унизительных событий в своей жизни Фото: TikTok

Женщина призналась, что ответ большинства был очевиден. Натали поделилась, что не придавала значения переписке в групповом чате, пока не оказалась в неприятной ситуации. По ее словам, она и еще один коллега были шокированы, когда их вызвали на совещание, чтобы обсудить использование Skype, а менеджер потребовал доступ к их сообщениям.

"Когда мы поняли, что происходит, стало по-настоящему страшно. Несколько месяцев о ситуации никто не упоминал, пока одного из наших коллег внезапно не уволили. Когда мы зашли на столе лежала стопка бумаг с распечатанными сообщениями за целую неделю. Менеджер зачитывал их вслух и требовал объяснений", — вспоминает Натали.

В итоге всех участников чата отстранили от работы с сохранением зарплаты, а позже они получили по электронной почте уведомления об увольнении за нарушение дисциплины.

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