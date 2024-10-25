Жінку звільнили з роботи через листування в "секретному" робочому чаті: що там було (відео)

Жінка на ім'я Наталі розповіла, що пережила одну з найбільш принизливих подій у своєму житті. Крім неї, також звільнили всіх членів її команди.

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Жінка на ім'я Наталі застерегла всіх, хто збирається скаржитися на начальника в робочому чаті, поділившись своїм досвідом, адже її листування призвело до звільнення всієї команди. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Ролик швидко став вірусним і набрав понад 1,2 млн переглядів.

Жінка розповіла, що пережила одну з найбільш принизливих подій у своєму житті. Пояснюючи передісторію, вона згадала, що їхня команда була недоукомплектованою, роботу контролювали до найдрібніших деталей, а моральний дух співробітників перебував на низькому рівні.

"Ми спілкувалися через Skype й обговорювали, як важко минув день. Якщо й згадували менеджерів, то використовували тільки їхні ініціали — хоча вони все одно знали, про кого йдеться", — поділилася Наталі.

За її словами, одного разу колеги створили груповий чат, щоб обговорити прощальну зустріч для одного зі співробітників, який звільнявся.

"Тиждень був важким, і хтось почав розмову в стилі "що б ви обрали". Наприклад, проїхати на велосипеді з кактусом на сидінні чи працювати тут?" — каже Наталі.

Жінка розповіла, що пережила одну з найбільш принизливих подій у своєму житті Фото: TikTok

Жінка зізналася, що відповідь більшості була очевидною. Наталі поділилася, що не надавала значення листуванню в груповому чаті, поки не опинилася в неприємній ситуації. За її словами, вона і ще один колега були шоковані, коли їх викликали на нараду, щоб обговорити використання Skype, а менеджер зажадав доступ до їхніх повідомлень.

"Коли ми зрозуміли, що відбувається, стало по-справжньому страшно. Кілька місяців про ситуацію ніхто не згадував, поки одного з наших колег раптово не звільнили. Коли ми зайшли, на столі лежала стопка паперів із роздрукованими повідомленнями за цілий тиждень. Менеджер зачитував їх вголос і вимагав пояснень", — згадує Наталі.

У підсумку всіх учасників чату відсторонили від роботи зі збереженням зарплати, а пізніше вони отримали електронною поштою повідомлення про звільнення за порушення дисципліни.

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