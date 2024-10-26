Начал ревновать: в Великобритании женщина бросила мужа ради своей лошади (фото)

Супруг Эми Хоуленд воспринял появление животного как угрозу. Ему казалось, что женщина уделяет лошади больше внимания, чем домашним обязанностям.

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В Великобритании 39-летняя Эми Хоуленд бросила супруга ради своей лошади. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации издания, британка с детства увлекалась верховой ездой, а став взрослой, выбрала профессию ветеринарной медсестры. В 2014 году у нее диагностировали рассеянный склероз, и в это трудное время ей подарили лошадь по имени Жасмин, которая стала для Эми не только поддержкой, но и лучшей подругой. Однако супруг женщины воспринял появление животного как угрозу — ему казалось, что она уделяет лошади больше внимания, чем домашним обязанностям.

Разногласия обострились, когда Эми сделала татуировку с изображением цветка жасмина и подковы. Муж обвинил жену в том, что она слишком мало времени посвящает ему, и потребовал избавиться от лошади. Вместо этого Эми решила избавиться от мужа — пара развелась.

Эми Хоуленд с детства увлекалась верховой ездой Фото: Daily Mail

Позднее британка снова вышла замуж за человека, который разделяет ее любовь к лошадям.

Ранее Фокус сообщал, жена миллионера похвасталась личным островом. Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз она решила похвастаться личным островом.

Также стало известно, что жених и невеста "наказали" гостей на своей свадьбе плохим выбором еды. Гости могли съесть только одну запеченную картофелину с несколькими начинками на выбор.