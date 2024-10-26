Почав ревнувати: у Великій Британії жінка кинула чоловіка заради свого коня (фото)

Чоловік Емі Гоуленд сприйняв появу тварини як загрозу. Йому здавалося, що жінка приділяє коню більше уваги, ніж домашнім обов'язкам.

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У Великій Британії 39-річна Емі Гоуленд кинула чоловіка заради свого коня. Про це повідомляє Daily Mail.

Згідно з інформацією видання, британка з дитинства захоплювалася верховою їздою, а ставши дорослою, обрала професію ветеринарної медсестри. У 2014 році в неї діагностували розсіяний склероз, і в цей важкий час їй подарували коня на ім'я Жасмин, який став для Емі не тільки підтримкою, а й найкращою подругою. Однак чоловік жінки сприйняв появу тварини як загрозу — йому здавалося, що вона приділяє коню більше уваги, ніж домашнім обов'язкам.

Розбіжності загострилися, коли Емі зробила татуювання із зображенням квітки жасмину і підкови. Чоловік звинуватив дружину в тому, що вона занадто мало часу присвячує йому, і зажадав позбутися коня. Замість цього Емі вирішила позбутися чоловіка — пара розлучилася.

Емі Гоуленд з дитинства захоплювалася верховою їздою Фото: Daily Mail

Пізніше британка знову вийшла заміж за людину, яка поділяє її любов до коней.

Раніше Фокус повідомляв, дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури по догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.