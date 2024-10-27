"Вход в ад": под старой церковью раскопали древние туннели, что интересного там увидели (фото)

Одно из таинственных помещений ведет в "темную и ужасную комнату", куда бросали тела жертв великих лордов и вождей, павших в битве.

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Под древней церковью в мексиканском городе Митла, известном своей связью с Питао Безелем — богом смерти сапотеков, обнаружили древние тоннели, считавшиеся "входом в подземный мир". Об этом пишет издание Daily Star.

В 16 веке город разрушили испанцы, а на руинах важнейшего храма возвели новую церковь. Позже один из местных священников писал, что "задние двери ада" — огромные пещеры, которые считались воротами в подземный мир сапотеков, давно замуровали.

В ходе раскопок ученые ничего не находили, пока не обнаружили ряд камер глубоко под населенным пунктом, используя неинвазивные методы для исследования пяти групп руин.

"Некоторые из тоннелей простираются на значительную глубину. Одна из камер под церковью Сан-Пабло-Апостол имеет размеры примерно 15 метров в длину и 10 метров в ширину. Вполне возможно, что отдельные ходы под церковью простираются дальше на север, восток и юг. Возможно, они связаны с другими геофизическими аномалиями", — рассказывает Марко Вигато, основатель проекта ARX и руководитель экспедиции.

Если верить легендам, то в этих подземельях могут храниться останки королей сапотеков. В частности, священник Франсиско де Бургоа, который упоминал о руинах много лет назад, описал королевский склеп в своем тексте "Географическое описание" 1674 года. По его словам, монархи похоронены в лучшей одежде — с перьями, драгоценностями, золотыми цепочками и драгоценными камнями. В левой руке они якобы держали щит, а в правой — копье, как на войне.

В 16 веке город разрушили испанцы, а на руинах важнейшего храма возвели новую церковь Фото: PEN NEWS

Две другие пещеры, которые описывает Франсиско де Бургоа, содержат часовню и погребальную камеру для верховных жрецов. Последнее помещение, по его словам, ведет к "темной и ужасной комнате", куда они бросали тела жертв великих лордов и вождей, павших в битве.

Сапотеки верили, что лабиринт под Метлой является входом в ад.

"Этот город был центром культа Питао Безелао — сапотецкого бога смерти и подземного мира, на протяжении веков там хоронили королей и верховных жрецов", — объясняет Марко Вигато.

Подземные тоннели обнаружили с помощью георадара, томографии электрического сопротивления и сейсмической шумовой томографии. Сколько лет этим, еще предстоит выяснить.

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