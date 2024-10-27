"Вхід у пекло": під старою церквою розкопали давні тунелі, що цікавого там побачили (фото)

Одне з таємничих приміщень веде до "темної й жахливої кімнати", куди кидали тіла жертв великих лордів та вождів, які полягли у битві.

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Під стародавньою церквою у мексиканському місті Мітла, відомому своїм зв'язком з Пітао Безелем — богом смерті сапотеків, виявили стародавні тунелі, що вважалися "входом у підземний світ". Про це пише видання Daily Star.

У 16 столітті місто зруйнували іспанці, а на руїнах найважливішого храму звели нову церкву. Пізніше один з місцевих священників писав, що "задні двері пекла" — величезні печери, які вважалися воротами до підземного світу сапотеків, давно замурували.

В ході розкопок вчені нічого не знаходили, аж поки не виявили низку камер глибоко під населеним пунктом, використовуючи неінвазивні методи для дослідження п'яти груп руїн.

"Деякі з тунелів простягаються на значну глибину. Одна з камер під церквою Сан-Пабло-Апостол має розміри приблизно 15 метрів в довжину і 10 метрів в ширину. Цілком можливо, що окремі ходи під церквою простягаються далі на північ, схід і південь. Можливо, вони пов'язані з іншими геофізичними аномаліями", — розповідає Марко Вігато, засновник проєкту ARX та керівник експедиції.

Якщо вірити легендам, то у цих підземеллях можуть зберігатися рештки королів сапотеків. Зокрема, священник Франсіско де Бургоа, який згадував про руїни багато років тому, описав королівський склеп у своєму тексті "Географічний опис" 1674 року. За його словами, монархи поховані у найкращому вбранні – з пір'ям, коштовностями, золотими ланцюжками й дорогоцінним камінням. У лівій руці вони начебто тримали щит, а в правій — спис, як на війні.

У 16 столітті місто зруйнували іспанці, а на руїнах найважливішого храму звели нову церкву Фото: PEN NEWS

Дві інші печери, які описує Франсіско де Бургоа, містять каплицю і поховальну камеру для верховних жерців. Останнє приміщення, за його словами, веде до "темної та жахливої кімнати", куди вони кидали тіла жертв великих лордів і вождів, які полягли у битві.

Сапотеки вірили, що лабіринт під Мітлою є входом до пекла.

"Це місто була центром культу Пітао Безелао — сапотецького бога смерті та підземного світу, протягом століть там ховали королів і верховних жерців", — пояснює Марко Вігато.

Підземні тунелі виявили за допомогою георадара, томографії електричного опору та сейсмічної шумової томографії. Скільки років цим, ще належить з'ясувати.

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Крім того, під час прибирання будинку чоловік знайшов унікальний "скарб" 122-річної давності — неушкоджену плитку шоколаду в пам'ятній бляшанці з фрагментами срібної обгортки. За словами аукціоніста Джея Гудмана-Брауна, цей колекційний експонат виставлять на торги, він може коштувати близько 200 фунтів стерлінгів (10,7 тис. грн).