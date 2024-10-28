Мужчина выиграл $1 млн благодаря купюре в $20, найденной на улице (фото)

Джерри Хикс решил потратить найденные на улице деньги на лотерейный билет. Сорвав джекпот, он планирует помочь детям и выйти на пенсию после 56 лет работы.

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Джерри Хикс, мастер-плотник из Баннер-Элка (штат Северная Каролина, США) нашел на парковке магазина 20 долларов, которые помогли ему стать миллионером. Об этом пишет CNN.

Когда мужчина отправился в круглосуточный магазин, он и не подозревал, что удача на его стороне. Найденные деньги американец потратил на лотерейный билет Extreme Cash — и выиграл 1 миллион долларов.

"У них не было билета, который я искал, поэтому я купил этот", — сказал он.

Хикс получил свой приз в пятницу, 25 октября, в штаб-квартире образовательной лотереи Северной Каролины. Он решил получить единовременную выплату в размере 600 000 долларов, а не всю сумму в виде аннуитета в течение 20 лет. По данным представителей лотереи, после уплаты налогов Хикс получил 429 007 долларов.

Найденные деньги американец потратил на лотерейный билет Extreme Cash Фото: North Carolina Education Lottery

Мужчина планирует использовать эти деньги, чтобы помочь своим детям и выйти на пенсию после 56 лет работы. Однако прежде Хикс хочет насладиться своим выигрышем.

"Мы отправимся прямо в Golden Corral (ресторан) и съедим все, что у них есть", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина пошутил о выигрыше в лотерею и через несколько минут стал миллионером. Джордж Херт во время обеденного перерыва вместе с коллегами зашел в магазин и пошутил, что собирается выиграть в лотерею.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.