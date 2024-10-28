Чоловік виграв $1 млн завдяки купюрі в $20, знайденій на вулиці (фото)

Джеррі Гікс вирішив витратити знайдені на вулиці гроші на лотерейний білет. Зірвавши джекпот, він планує допомогти дітям і вийти на пенсію після 56 років роботи.

Related video

Джеррі Гікс, майстер-тесляр із Баннер-Елка (штат Північна Кароліна, США) знайшов на стоянці магазину 20 доларів, які допомогли йому стати мільйонером. Про це пише CNN.

Коли чоловік вирушив до цілодобового магазину, він і не підозрював, що удача на його боці. Знайдені гроші американець витратив на лотерейний білет Extreme Cash — і виграв 1 мільйон доларів.

"У них не було потрібного мені білета, тому я купив цей", — сказав він.

Гікс отримав свій приз у п'ятницю, 25 жовтня, у штаб-квартирі освітньої лотереї Північної Кароліни. Він вирішив отримати одноразову виплату в розмірі 600 000 доларів, а не всю суму у вигляді ануїтету протягом 20 років. За даними представників лотереї, після сплати податків Гікс отримав 429 007 доларів.

Знайдені гроші американець витратив на лотерейний білет Extreme Cash Фото: North Carolina Education Lottery

Чоловік планує використати ці гроші, щоб допомогти своїм дітям і вийти на пенсію після 56 років роботи. Однак перш за все Гікс хоче насолодитися своїм виграшем.

"Ми вирушимо прямо в Golden Corral (ресторан) і з'їмо все, що у них є", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік пожартував про виграш у лотерею і через кілька хвилин став мільйонером. Джордж Герт під час обідньої перерви разом з колегами зайшов у магазин і пожартував, що збирається виграти в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.