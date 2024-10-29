Мужчина, который не смог стать пилотом, построил у себя дома копию Boeing 737 и летает (фото)

Крейг Каллингворт любит тренироваться на своем симуляторе в реальном времени, выбирая взлетно-посадочные полосы различной сложности.

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40-летний Крейг Каллингворт (Craig Cullingworth), которого назвали "недостаточно умным", чтобы стать пилотом, построил у себя дома точную модель кабины самолета Boeing 737-800NG стоимостью 25 000 фунтов стерлингов (1,3 млн грн). Для создания авиасимулятора мужчине понадобились б/у детали, которые он заказывал в интернете. Об этом пишет издание Daily Star.

Крейг со своей "одержимой" дочерью, восьмилетней Софи, теперь поднимается в небо с помощью компьютерной программы, не выходя из дома в Лидсе (графство Западный Йоркшир, Великобритания).

Замысел создать модель пассажирского лайнера появился у Каллингворта после того, как 38-летняя жена Сара подарила ему на Рождество тренировку на симуляторе в местном летном центре.

Крейг купил каркас кабины со всеми циферблатами и рычагами Фото: Craig Cullingworth

Крейг сначала купил каркас кабины со всеми циферблатами и рычагами, которые есть на настоящем двухмоторном самолете, а затем начал ее обустраивать.

"Недостаточно умный"

"Всегда хотел быть пилотом, но в школе сказали, что я недостаточно умен. Жена организовала мне полет на Boeing 737, потому что знала, как сильно я этого хотел. Это был лучший опыт в жизни! По дороге домой я уже обдумывал, как обустроить дома такой же. Нашел детали по всей стране и начал собирать после работы, надеясь, что однажды смогу подняться в воздух", — рассказывает он.

Британец совершил свой первый полет около трех месяцев назад, выложив соответствующее видео в своих социальных сетях. Теперь он любит тренироваться на симуляторе в реальном времени, выбирая взлетно-посадочные полосы различной сложности.

Кстати, стоимость нового авиасимулятора Boeing 737 составляет около 55 000 фунтов стерлингов (почти 3 млн грн), но Крейг уверяет, что потратил меньше половины этой суммы, потому что использовал б/у детали. Для сравнения: попытка полета на симуляторе обычно стоит от 100 до 150 фунтов стерлингов (от 5,3 до 8 тыс. грн) за 30-90 минут.

Каллингворт планирует в ближайшее время построить еще пару симуляторов, чтобы арендовать их другим летчикам для повышения квалификации и оттачивания мастерства.

Британец совершил свой первый полет около трех месяцев назад Фото: Craig Cullingworth

Напомним, ранее Фокус писал о женщине, которая забыла свой телефон у выхода на посадку в аэропорту и умоляла бортпроводников развернуть самолет, чтобы забрать устройство. Услышав отказ, она устроила грандиозный скандал и начала спорить с членами экипажа.

Кроме того, почти 200 человек на борту Boeing 737 пришлось эвакуировать в итальянском аэропорту Бриндизи после того, как члены экипажа заметили пламя, которое вырывалось из двигателя.