Чоловік, який не зміг стати пілотом, збудував у себе вдома копію Boeing 737 і літає (фото)

Крейг Каллінгворт любить тренуватися на своєму симуляторі в реальному часі, обираючи злітно-посадкові смуги різної складності.

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40-річний Крейг Каллінгворт (Craig Cullingworth), якого назвали "недостатньо розумним", щоб стати пілотом, побудував в себе вдома точну модель кабіни літака Boeing 737-800NG вартістю 25 000 фунтів стерлінгів (1,3 млн грн). Для створення авіасимулятора чоловікові знадобились вживані деталі, які він замовляв в інтернеті. Про це пише видання Daily Star.

Крейг зі своєю "одержимою" донькою, восьмирічною Софі, тепер підіймається в небо за допомогою комп'ютерної програми, не виходячи з дому в Лідсі (графство Західний Йоркшир, Велика Британія).

Задум створити модель пасажирського лайнера з'явився у Каллінгворта після того, як 38-річна дружина Сара подарувала йому на Різдво тренування на симуляторі у місцевому льотному центрі.

Крейг купив каркас кабіни з усіма циферблатами та важелями Фото: Craig Cullingworth

Крейг спершу купив каркас кабіни з усіма циферблатами та важелями, які є на справжньому двомоторному літаку, а згодом старанно почав її облаштовувати.

"Недостатньо розумний"

"Завжди хотів бути пілотом, але в школі сказали, що я недостатньо розумний. Дружина організувала мені політ на Boeing 737, бо знала, як сильно я цього хотів. Це був найкращий досвід у житті! По дорозі додому я вже обдумував, як облаштувати вдома такий самий. Знайшов деталі по всій країні й почав збирати після роботи, сподіваючись, що одного дня зможу піднятися в повітря", — розповідає він.

Британець здійснив свій перший політ близько трьох місяців тому, виклавши відповідне відео у своїх соціальних мережах. Тепер він любить тренуватися на симуляторі в реальному часі, обираючи злітно-посадкові смуги різної складності.

До речі, вартість нового авіасимулятора Boeing 737 становить близько 55 000 фунтів стерлінгів (майже 3 млн грн), але Крейг запевняє, що витратив менше половини цієї суми, бо використовував вживані деталі. Для порівняння: спроба польоту на симуляторі зазвичай коштує від 100 до 150 фунтів стерлінгів (від 5,3 до 8 тис. грн) за 30-90 хвилин.

Каллінгворт планує найближчим часом збудувати ще пару симуляторів, щоб орендувати їх іншим льотчикам для підвищення кваліфікації та відточування майстерності.

Британець здійснив свій перший політ близько трьох місяців тому Фото: Craig Cullingworth

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку, яка забула свій телефон біля виходу на посадку в аеропорту й благала бортпровідників розвернути літак, щоб забрати пристрій. Почувши відмову, вона влаштувала грандіозний скандал й почала сперечатися з членами екіпажу.

Крім того, майже 200 осіб на борту Boeing 737 довелось евакуювати в італійському аеропорту Бріндізі після того, як члени екіпажу помітили полум'я, що виривалося з двигуна.