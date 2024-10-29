Чоловік, який не зміг стати пілотом, збудував у себе вдома копію Boeing 737 і літає (фото)
Крейг Каллінгворт любить тренуватися на своєму симуляторі в реальному часі, обираючи злітно-посадкові смуги різної складності.
40-річний Крейг Каллінгворт (Craig Cullingworth), якого назвали "недостатньо розумним", щоб стати пілотом, побудував в себе вдома точну модель кабіни літака Boeing 737-800NG вартістю 25 000 фунтів стерлінгів (1,3 млн грн). Для створення авіасимулятора чоловікові знадобились вживані деталі, які він замовляв в інтернеті. Про це пише видання Daily Star.
Крейг зі своєю "одержимою" донькою, восьмирічною Софі, тепер підіймається в небо за допомогою комп'ютерної програми, не виходячи з дому в Лідсі (графство Західний Йоркшир, Велика Британія).
Задум створити модель пасажирського лайнера з'явився у Каллінгворта після того, як 38-річна дружина Сара подарувала йому на Різдво тренування на симуляторі у місцевому льотному центрі.
Крейг спершу купив каркас кабіни з усіма циферблатами та важелями, які є на справжньому двомоторному літаку, а згодом старанно почав її облаштовувати.
"Недостатньо розумний"
"Завжди хотів бути пілотом, але в школі сказали, що я недостатньо розумний. Дружина організувала мені політ на Boeing 737, бо знала, як сильно я цього хотів. Це був найкращий досвід у житті! По дорозі додому я вже обдумував, як облаштувати вдома такий самий. Знайшов деталі по всій країні й почав збирати після роботи, сподіваючись, що одного дня зможу піднятися в повітря", — розповідає він.
Британець здійснив свій перший політ близько трьох місяців тому, виклавши відповідне відео у своїх соціальних мережах. Тепер він любить тренуватися на симуляторі в реальному часі, обираючи злітно-посадкові смуги різної складності.
До речі, вартість нового авіасимулятора Boeing 737 становить близько 55 000 фунтів стерлінгів (майже 3 млн грн), але Крейг запевняє, що витратив менше половини цієї суми, бо використовував вживані деталі. Для порівняння: спроба польоту на симуляторі зазвичай коштує від 100 до 150 фунтів стерлінгів (від 5,3 до 8 тис. грн) за 30-90 хвилин.
Каллінгворт планує найближчим часом збудувати ще пару симуляторів, щоб орендувати їх іншим льотчикам для підвищення кваліфікації та відточування майстерності.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку, яка забула свій телефон біля виходу на посадку в аеропорту й благала бортпровідників розвернути літак, щоб забрати пристрій. Почувши відмову, вона влаштувала грандіозний скандал й почала сперечатися з членами екіпажу.
Крім того, майже 200 осіб на борту Boeing 737 довелось евакуювати в італійському аеропорту Бріндізі після того, як члени екіпажу помітили полум'я, що виривалося з двигуна.