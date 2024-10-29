"Побег Трампа с места преступления": в США женщину оштрафовали за украшение к Хэллоуину (фото)

Женщина украшала подобным образом лужайку несколько лет, однако до этого на месте "Дональда Трампа" в машине находился скелет.

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В городе Восо, штат Висконсин, США женщину по имени Шериз Пфайер пытались оштрафовать за хэллоуинское "украшение" в виде автомобиля, за рулем которого американский экс-президент Дональд Трамп сбивает человека. Об этом пишет Mirror.

Издание отмечает, что накануне Хэллоуина женщина украсила дом к празднику. Среди призраков и других персонажей она также установила на лужайке возле дома настоящий автомобиль, за рулем которого сидела кукла с лицом бывшего президента Дональда Трампа, а на пассажирском сиденье "сидел" нынешний глава государства Джо Байден. На капоте автомобиля лежал макет "трупа", а в целом композиция имитировала наезд на человека и "побег с места преступления".

Через некоторое время Шериз Пфайфер получила письмо от городского совета с угрозой оштрафовать ее за "отвратительную картину на Хэллоуин". В письме городской совет Восо утверждал, что припаркованный на лужайке перед ее домом автомобиль является нарушением одного из муниципальных кодексов города. Поэтому женщине пришлось убрать машину, чтобы избежать штрафа.

Шериз Пфайфер приобрела свой дом 18 лет назад и уже 10 лет экстравагантно украшает свой дом к празднику. Владелица дома отмечает, что ее соседям нравятся украшения, а городской совет просто "лишает Хэллоуин веселья".

Она отметила, что сцена "автокатастрофы" уже три года является частью празднования Хэллоуина и ранее она ни разу не получала по этому поводу жалоб. Однако раньше на месте водителя обычно находился скелет

"В прошлом году сцена автокатастрофы была там два месяца. Я думаю, что это на 100 процентов мелочь, что мне приходится это убирать. Это украшение на Хэллоуин. Дошло до того, что, похоже, мы даже не можем украсить свои дома к праздникам или выразить себя. Я владею своим домом. Я делаю это последние 18 лет и плачу налоги на недвижимость", — отметила женщина.

Украшение в виде Трампа и Байдена в авто Фото: Mirror

Напомним, в Нью-Йорке 19 октября состоялся 34-й парад ко Дню всех святых. Во время него владельцы домашних любимцев вместе с животными прогулялись в парке Ист-Виллиджа.

Во вторник, 22 октября, стало известно, что гражданин Швейцарии отправился в Румынию и угнал там машину. Накануне Дня всех святых, на Хэллоуин, он планировал встретиться с Дракулой, которого он считает своим предком, и превратиться в вампира.