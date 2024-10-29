"Втеча Трампа з місця злочину": в США жінку оштрафували за прикрасу до Геловіну (фото)

Жінка прикрашала подібним чином галявину декілька років, однак до цього на місці "Дональда Трампа" в машині знаходився скелет.

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В місті Восо, штат Вісконсин, США жінку на ім'я Шеріз Пфайер намагались оштрафувати за геловінську "прикрасу" у вигляді автомобіля, за кермом якого американський експрезидент Дональд Трамп збиває людину. Про це пише Mirror.

Видання зазначає, що напередодні Геловіну жінка прикрасила будинок до свята. Серед привидів та інших персонажів вона також встановила на галявині поблизу дому справжній автомобіль, за кермом якого сиділа лялька з обличчям колишнього президента Дональда Трампа, а на пасажирському сидінні "сидів" теперішній глава держави Джо Байден. На капоті автомобіля лежав макет "трупа", а загалом композиція імітувала наїзд на людину та "втечу з місця злочину".

Через деякий час Шеріз Пфайфер отримала листа від міської ради із погрозою оштрафувати її за "огидну картину на Геловін". У листі міська рада Восо стверджувала, що припаркований на галявині перед її будинком автомобіль є порушенням одного з муніципальних кодексів міста. Тому жінці довелось прибрати машину, щоб уникнути штрафу.

Шеріз Пфайфер придбала свій будинок 18 років тому і вже 10 років екстравагантно прикрашає свій будинок до свята. Власниця будинку зазначає, що її сусідам подобаються прикраси, а міська рада просто "позбавляє Геловін веселощів".

Вона зазначила, що сцена "автокатастрофи" вже три роки є частиною святкування Геловіна і раніше вона жодного разу не отримувала з цього приводу скарг. Однак раніше на місці водія зазвичай знаходився скелет

"Минулого року сцена автокатастрофи була там два місяці. Я думаю, що це на 100 відсотків дріб'язково, що мені доводиться це прибирати. Це прикраса на Геловін. Дійшло до того, що, схоже, ми навіть не можемо прикрасити свої будинки до свят чи виразити себе. Я володію своїм будинком. Я роблю це останні 18 років і сплачую податки на нерухомість", — зазначила жінка.

Прикраса у вигляді Трампа та Байдена в авто Фото: Mirror

Нагадаємо, В Нью-Йорку 19 жовтня відбувся 34-й парад до Дня усіх святих. Під час нього власники домашніх улюбленців разом з тваринками прогулялись у парку Іст-Вілліджа.

У вівторок, 22 жовтня, стало відомо, що громадянин Швейцарії вирушив до Румунії та викрав там машину. Напередодні Дня всіх святих, на Геловін, він планував зустрітися з Дракулою, якого він вважає своїм предком, і перетворитися на вампіра.