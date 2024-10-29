Впала в ступор: девушка прекратила есть, пить и двигаться после конфликта с начальником

Женщина превратилась в "окоченелого деревянного человека" и перестала есть, пить и двигаться после выговора от своего руководителя.

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20-летняя жительница провинции Хэнань, известная как Ли, оказалась в состоянии кататонического ступора после того, как получила выговор от начальника. Об этом пишет SCMP.

Инцидент, произошедший месяц назад, привел к серьезному ухудшению ее психического здоровья — женщина перестала двигаться, есть и пить.

Семья Ли рассказала, что девушка полностью утратила способность самостоятельно ходить в туалет и даже держать голову, если под ней убирали подушку. Врач больницы Чжэнчжоу, Цзя Дэхуан, описал ее состояние как "деревянную неподвижность" и диагностировал кататонический ступор, один из симптомов депрессии.

По словам врача, Ли интровертна и с трудом открывается окружающим, что усугубило ее психологическое состояние. Женщина осознала свою проблему и выразила готовность работать над контролем эмоций в будущем.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

История вызвала волну обсуждений на китайских социальных платформах, таких как Douyin.

"Она довела себя до такого состояния из-за босса", "Лучше уйти с работы, чем страдать молча", "Иногда я тоже испытываю стресс, но не могу уволиться, ведь сейчас так трудно найти другую работу", — писали они.

Издание отмечает, что в сентябре уровень безработицы среди городской молодежи Китая снизился до 17,6% с 18,8% в августе. Правительство активно поддерживает занятость, предоставляя субсидии и программы расширения рабочих мест. Тем не менее многие пользователи Douban сообщают о высоком уровне стресса на работе и отсутствии возможностей для смены места трудоустройства.

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