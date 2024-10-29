Впала в ступор: дівчина припинила їсти, пити й рухатися після конфлікту з начальником

Жінка перетворилася на "задубілу дерев'яну людину" і перестала їсти, пити і рухатися після догани від свого керівника.

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20-річна мешканка провінції Хенань, відома як Лі, опинилася в стані кататонічного ступору після того, як отримала догану від начальника. Про це пише SCMP.

Інцидент, що стався місяць тому, призвів до серйозного погіршення її психічного здоров'я — жінка перестала рухатися, їсти та пити.

Сім'я Лі розповіла, що дівчина повністю втратила здатність самостійно ходити в туалет і навіть тримати голову, якщо під нею прибирали подушку. Лікар лікарні Чженчжоу, Цзя Дехуан, описав її стан як "дерев'яну нерухомість" і діагностував кататонічний ступор, один із симптомів депресії.

За словами лікаря, Лі інтровертна і насилу відкривається оточуючим, що погіршило її психологічний стан. Жінка усвідомила свою проблему і висловила готовність працювати над контролем емоцій у майбутньому.

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Історія викликала хвилю обговорень на китайських соціальних платформах, таких як Douyin.

"Вона довела себе до такого стану через боса", "Краще піти з роботи, ніж страждати мовчки", "Іноді я теж відчуваю стрес, але не можу звільнитися, адже зараз так важко знайти іншу роботу", — писали вони.

Видання зазначає, що у вересні рівень безробіття серед міської молоді Китаю знизився до 17,6% з 18,8% у серпні. Уряд активно підтримує зайнятість, надаючи субсидії та програми розширення робочих місць. Проте багато користувачів Douban повідомляють про високий рівень стресу на роботі та відсутність можливостей для зміни місця працевлаштування.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік приніс на роботу частування і відправив на лікарняний 46 колег. Житель США вирішив пригостити своїх колег стравою з морепродуктів. Через якийсь час 46 осіб були госпіталізовані.

Також стало відомо, що 23-річна жінка "застрягла" в тілі восьмирічної дівчинки. Захворювання Шони Рей проявилося після того, як у шестимісячному віці в неї виявили пухлину мозку. Хімієтерапія врятувала їй життя, але порушила роботу гіпофіза, що зупинило її ріст.