Утраченная связь: женщина зарабатывает на жизнь общением с деревьями (фото)

Руби Дивой проводит сеансы общения с духами растений и деревьев для других людей. Она поясняет, что единение с природой особенно важно в условиях глобальных экологических проблем.

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35-летняя Руби Дивой из Шотландии утверждает, что обладает уникальным даром общения с деревьями, луной и звездами. Однако она признает, что в большинстве случаев беседы являются короткими. Об этом пишет What's The Jam.

Несмотря на негативные отзывы окружающих, она наконец решилась поделиться своей историей.

"Я верю, что они пытаются помочь нам преодолеть планетарный кризис", — говорит Руби.

Руби Дивой проводит сеансы общения с духами растений и деревьев Фото: Jam Press

Женщина объясняет, что общение с природой стало для нее важным, особенно в условиях глобальных экологических проблем.

"Многие старейшины коренных народов говорят, что деревья и растения ведут между собой разговоры. Мы, люди, должны возродить эту связь", — отмечает она.

По ее словам, чтобы установить контакт с природой, необходимо находиться в правильном состоянии сознания. Работая журналистом, Руби также проводит сеансы общения с духами растений и деревьев для других.

"Мой метод уникальный, но я использую древние кельтские традиции, чтобы направлять свою энергию", — объясняет она.

Руби признается, что ее интерес к деревьям пробудился в 2012 году Фото: Jam Press

Женщина утверждает, что многие клиенты испытывают облегчение от физической и эмоциональной боли: "Некоторые получают новые знания или даже видения".

Руби признается, что ее интерес к деревьям пробудился в 2012 году, когда она жила в Теннесси. Сейчас она делится своим опытом с другими и надеется вдохновиться людей на единение с природой.

"Я начала видеть яркие, пророческие сны. Однажды мне приснилось, что мне нужно отправиться на определенную гору в Северной Каролине. Это было очень эмоционально", — вспоминает она.

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