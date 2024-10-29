Втрачений зв'язок: жінка заробляє на життя спілкуванням із деревами (фото)

Рубі Дівой проводить сеанси спілкування з духами рослин і дерев для інших людей. Вона пояснює, що єднання з природою особливо важливе в умовах глобальних екологічних проблем.

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35-річна Рубі Дивой із Шотландії стверджує, що володіє унікальним даром спілкування з деревами, місяцем і зірками. Однак вона визнає, що в більшості випадків бесіди є короткими. Про це пише What's The Jam.

Попри негативні відгуки оточуючих, вона нарешті наважилася поділитися своєю історією.

"Я вірю, що вони намагаються допомогти нам подолати планетарну кризу", — каже Рубі.

Рубі Дівой проводить сеанси спілкування з духами рослин і дерев Фото: Jam Press

Жінка пояснює, що спілкування з природою стало для неї важливим, особливо в умовах глобальних екологічних проблем.

"Багато старійшин корінних народів кажуть, що дерева і рослини ведуть між собою розмови. Ми, люди, повинні відродити цей зв'язок", — зазначає вона.

За її словами, щоб встановити контакт із природою, необхідно перебувати в правильному стані свідомості. Працюючи журналістом, Рубі також проводить сеанси спілкування з духами рослин і дерев для інших.

"Мій метод унікальний, але я використовую стародавні кельтські традиції, щоб направляти свою енергію", — пояснює вона.

Рубі зізнається, що її інтерес до дерев прокинувся у 2012 році Фото: Jam Press

Жінка стверджує, що багато клієнтів відчувають полегшення від фізичного та емоційного болю: "Деякі отримують нові знання або навіть бачення".

Рубі зізнається, що її інтерес до дерев прокинувся 2012 року, коли вона жила в Теннессі. Зараз вона ділиться своїм досвідом з іншими й сподівається надихнути людей на єднання з природою.

"Я почала бачити яскраві, пророчі сни. Одного разу мені наснилося, що мені потрібно вирушити на певну гору в Північній Кароліні. Це було дуже емоційно", — згадує вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина припинила їсти, пити і рухатися після конфлікту з начальником. 20-річна мешканка провінції Хенань, відома як Лі, опинилася в стані кататонічного ступору.

Також стало відомо, що 23-річна жінка "застрягла" в тілі восьмирічної дівчинки. Захворювання Шони Рей проявилося після того, як у шестимісячному віці в неї виявили пухлину мозку. Хімієтерапія врятувала їй життя, але порушила роботу гіпофіза, що зупинило її ріст.