"Проклятый" 50-летний дом в центре города стал излюбленным местом туристов (фото)

Многие гости жаловались на внезапные перепады температуры, а некоторые утверждают, что видели, как предметы сами по себе перемещались по комнатам.

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Историческое здание эпохи Тюдоров в Лондоне (Англия), построенное в 1535 году, известно своей богатой историей и жуткими паранормальными явлениями. Об этом пишет The Mirror.

Sutton House в Хакни — один из немногих сохранившихся домов эпохи Тюдоров в Лондоне, известный не только своим историческим наследием, но и рассказами о паранормальных явлениях. Построенное в 1535 году сэром Ральфом Сэдлиером, здание служило резиденцией влиятельного государственного деятеля и за годы своего существования выполняло разные функции — от офиса профсоюза в 1950-х годах до дома сквоттеров в 80-х.

Однако местные жители и посетители утверждают, что Sutton House населен привидениями. Один из самых жутких случаев произошел в 1990-х, когда студентка архитектурного факультета увидела, как женщина в синем платье поднялась в воздух прямо перед ней. Позднее управляющий дома также стал свидетелем подобного явления.

По словам местных жителей, даже собаки сталкивались с привидениями в доме Фото: wikimedia

Многие гости жаловались на внезапные перепады температуры, а некоторые утверждают, что видели, как предметы сами по себе перемещались по комнатам. Предполагается, что это могут быть духи ткачей шелка и бывших сотрудников поместья Тимоти Равенхилла и Джорджа Гарратта. Даже собаки, по рассказам, отказывались заходить в определенные комнаты. Одна домработница сообщила, что почувствовала, как что-то напоминающее жесткую шерсть потерлось о ее руку. Этот случай связывают с тремя собаками, которые принадлежали Джону Мачеллу, торговцу шерстью XVI века.

Однако Sutton House впечатляет туристов не только жуткими историями. Внутри дома есть дубовые панели, изысканные камины и уютный внутренним двор. Сад поместья, известный как "The Breaker's Yard", завоевал награды и открыт для отдыхающих. Здесь также можно увидеть "The Grange" — необычный двухэтажный караван, собранный из частей старых автофургонов 1970-х годов и обставленный предметами из заброшенных домов.

"Наш гид Люси отлично справилась с задачей. История дома увлекла нас, и было интересно узнать о людях, которые здесь жили. Очень рекомендую к посещению", — написал один из недавних посетителей на TripAdvisor.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что на "самой одинокой дороге" в США находится заброшенный город, в котором живут 2 человека. Джонатан Харп и его жена Норма остались единственными жителями, которые называют старый шахтерский городок своим домом. По их словам, они наслаждаются тишиной и покоем.