"Проклятий" 50-річний будинок у центрі міста став улюбленим місцем туристів (фото)

Багато гостей скаржилися на раптові перепади температури, а дехто стверджує, що бачив, як предмети самі по собі переміщалися кімнатами.

Related video

Історична будівля епохи Тюдорів у Лондоні (Англія), побудована 1535 року, відома своєю багатою історією і моторошними паранормальними явищами. Про це пише The Mirror.

Sutton House у Гакні — один із небагатьох збережених будинків епохи Тюдорів у Лондоні, відомий не тільки своєю історичною спадщиною, а й розповідями про паранормальні явища. Побудована 1535 року сером Ральфом Седлієром, будівля слугувала резиденцією впливового державного діяча і за роки свого існування виконувала різні функції — від офісу профспілки в 1950-х роках до будинку сквотерів у 80-х.

Однак місцеві жителі та відвідувачі стверджують, що Sutton House населений привидами. Один із наймоторошніших випадків стався в 1990-х, коли студентка архітектурного факультету побачила, як жінка в синій сукні здійнялася в повітря просто перед нею. Пізніше адміністратор будинку також став свідком подібного явища.

За словами місцевих жителів, навіть собаки стикалися з привидами в будинку Фото: wikimedia

Багато гостей скаржилися на раптові перепади температури, а дехто стверджує, що бачив, як предмети самі по собі переміщалися кімнатами. Припускають, що це можуть бути парфуми ткачів шовку і колишніх співробітників маєтку Тімоті Равенхілла і Джорджа Гарратта. Навіть собаки, за розповідями, відмовлялися заходити в певні кімнати. Одна домробітниця повідомила, що відчула, як щось, що нагадує жорстку шерсть, потерлося об її руку. Цей випадок пов'язують із трьома собаками, які належали Джону Мачеллу, торговцю шерстю XVI століття.

Однак Sutton House вражає туристів не лише моторошними історіями. Всередині будинку є дубові панелі, вишукані каміни та затишний внутрішній двір. Сад маєтку, відомий як "The Breaker's Yard", завоював нагороди й відкритий для відпочивальників. Тут також можна побачити "The Grange" — незвичний двоповерховий караван, зібраний із частин старих автофургонів 1970-х років та обставлений предметами з покинутих будинків.

"Наш гід Люсі відмінно впоралася із завданням. Історія будинку захопила нас, і було цікаво дізнатися про людей, які тут жили. Дуже рекомендую до відвідування", — написав один із недавніх відвідувачів на TripAdvisor.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.