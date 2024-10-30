Женщину выгнали из спортзала из-за откровенного наряда: она говорит, что "не была голой" (фото)

Джессика Фрейтас подчеркнула, что в то время не снимала никаких видео и не причиняла дискомфорта другим посетителям спортзала.

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33-летнюю фитнес-инфлюенсершу Джессику Фрейтас попросили покинуть спортзал из-за слишком "откровенной" одежды. По ее словам, это случилось за несколько минут до начала тренировки. Деталями курьезного случая женщина поделилась на странице в Instagram.

Фанатка фитнеса из Бразилии считает, что ее дискриминируют, утверждая, что в спортзале были и другие женщины, которые были одеты так же, но на них не распространялись ограничения.

По словам спортсменки, сотрудники заведения даже не дали ей возможности обсудить этот вопрос, придираясь "к каждой мелочи" и создавая враждебную атмосферу.

Одетая в приталенные розовые шорты и черный топ Фрейтас подчеркнула, что в то время не снимала никаких видео и не причиняла дискомфорта другим посетителям спортзала.

"Я не была голой или что-то такое. Ходила на тренировку только в том, в чем было комфортнее всего. Там были и другие девушки, которые тренировались в шортах и лифчиках, но им не говорили идти прочь", — добавила инфлюенсерша, которая посещала спортзал в своем родном Сан-Паулу (Бразилия).

Позже Фрейтас рассказала, что после звонка от менеджера спортзала "вопрос решили полюбовно", поэтому она скоро вернется к привычным тренировкам.

"Этот инцидент навредил моему имиджу, но я не хотела ничего выставлять напоказ или провоцировать. Если вы недовольны тем, что произошло, можете протестовать. Жалуйтесь сколько угодно, это не повлияет на оплату моих счетов", — добавила Джессика, за которой в Instagram следит 180 тысяч подписчиков.

Напомним, ранее Фокус писал, что 34-летняя Тереза Араужо летела из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан (США) со своей подругой Тарой, чтобы отпраздновать день рождения приятеля. Женщины пожаловались, что члены экипажа авиакомпании Spirit Airlines попросили их "прикрыться", прежде чем отправиться в рейс.

Кроме того, учительница из США, которая называет себя мисс Уайтбио, рассказала о наряде, который нельзя носить педагогу в школе, где она работает. Женщина сняла просветительское видео и опубликовала на своей странице в TikTok, собрав более 5,8 миллиона просмотров и множество противоречивых реакций от подписчиков.