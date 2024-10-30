Жінку вигнали зі спортзалу через відверте вбрання: вона каже, що "не була голою" (фото)

Джесіка Фрейтас підкреслила, що в той час не знімала жодних відео й не завдавала дискомфорту іншим відвідувачам спортзалу.

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33-річну фітнес-інфлюенсерку Джесіку Фрейтас попросили покинути спортзал через надто "відвертий" одяг. За її словами, це трапилось за кілька хвилин до початку тренування. Деталями курйозного випадку жінка поділилась на сторінці в Instagram.

Фанатка фітнесу з Бразилії вважає, що її дискримінують, стверджуючи, що в спортзалі були й інші жінки, які були одягнені так само, але на них не поширювалися обмеження.

За словами спортсменки, співробітники закладу навіть не дали їй можливості обговорити це питання, прискіпуючись "до кожної дрібниці" й створюючи ворожу атмосферу.

Одягнена в приталені рожеві шорти та чорний топ Фрейтас підкреслила, що в той час не знімала жодних відео й не завдавала дискомфорту іншим відвідувачам спортзалу.

"Я не була голою чи щось таке. Ходила на тренування тільки в тому, в чому було найкомфортніше. Там були й інші дівчата, які тренувалися в шортах і ліфчиках, але їм не казали йти геть", — додала інфлюенсерка, яка відвідувала спортзал у своєму рідному Сан-Паулу (Бразилія).

Пізніше Фрейтас розповіла, що після дзвінка від менеджера спортзалу "питання вирішили полюбовно", тож вона скоро повернеться до звичних тренувань.

"Цей інцидент зашкодив моєму іміджу, але я не хотіла нічого виставляти напоказ або провокувати. Якщо ви незадоволені тим, що сталося, можете протестувати. Скаржтеся скільки завгодно, це не вплине на оплату моїх рахунків", — додала Джесіка, за якою в Instagram стежить 180 тисяч підписників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 34-річна Тереза Араужо летіла з Лос-Анджелеса до Нового Орлеана (США) зі своєю подругою Тарою, аби відсвяткувати день народження приятеля. Жінки поскаржились, що члени екіпажу авіакомпанії Spirit Airlines попросили їх "прикритися", перш ніж вирушити в рейс.

Крім того, вчителька з США, яка називає себе міс Уайтбіо, розповіла про вбрання, яке не можна носити педагогу в школі, де вона працює. Жінка зняла просвітницьке відео й опублікувала на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 5,8 мільйона переглядів й безліч суперечливих реакцій від підписників.