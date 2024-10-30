Подросток превратила 9-часовой полет мужчины в адское испытание: он "по-британски" отомстил

По словам пострадавшего пассажира, 18-летняя девушка, сидевшая рядом со своей матерью, постоянно пинала своего соседа и не давала покоя. Он просил семью вести себя цивилизованнее, но они не слушали.

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Недавний полет мужчины из Великобритании в Соединенные Штаты Америки стал настоящей пыткой для него. Подросток на протяжении всех 9 часов пинал его. Об этом говорится в материале Mirror.

Пассажир поделился на Reddit своим опытом полета через океан, после которого пришлось "очень по-британски" отомстить своей соседке, которая сидела рядом с мамой и которой на вид было около 18 лет. План он вынашивал все девять часов полета.

"Весь полет дочь была без обуви и продолжала пинать меня своими вонючими носками ног, громко разговаривая. В какой-то момент я задремал, и дочь пинком разбудила меня и ударила курткой", — рассказал мужчина.

Позже, уже перед посадкой, мать и дочь начали драться, но пассажир до конца не понял, это была игра или нет и получил несколько случайных ударов от них. Уже после этого он попросил вести двух девушек себя более цивилизованно.

Желая преподать им урок, он остановился на их пути, когда те хотели уже выходить из самолета.

"Как только загорелась надпись "Отстегните ремни", они встали и, очевидно, попытались силой покинуть самолет раньше времени (мы находились в 37G-J, в самом конце самолета). Я бросил свой столик и продолжил смотреть свою программу, поймав их в ловушку, и сказал им: "Терпение — это добродетель, мы все равно выйдем последними". Они были недовольны", — вспоминает мужчина.

В результате он одним из последних достал свою сумку из верхнего ящика и положил ее на свое сидение, чтобы еще раз помешать своим соседкам пройти.

Также подросток была задета "случайно" курточкой и мужчина в конце задержал семью с помощью своей спины.

Пользователи сети похвалили мужчину за его месть, назвав ее "очень британской".

Напомним, 22 октября сообщалось, какие есть странные ритуалы знаменитостей во время полетов на самолете. Не только простые люди, но некоторые знаменитости боятся летать, включая Мадонну, Энди Коэна и Наоми Кэмпбелл. Большинство отмечают чувство повышенной тревожности во время ожидания полета.