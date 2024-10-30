Підліток перетворила 9-годинний політ чоловіка на пекельне випробування: він "по-британськи" помстився

За словами постраждалого пасажира, 18-річна дівчина, яка сиділа поруч зі своєю матір'ю, постійно штовхала свого сусіда і не давала спокою. Він просив родину поводитися цивілізованіше, але вони не слухали.

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Нещодавній політ чоловіка з Великої Британії до Сполучених Штатів Америки став справжніми тортурами для нього. Підліток протягом усіх 9 годин штовхала його. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Пасажир поділився на Reddit своїм досвідом польоту через океан, після якого довелося "дуже по-британськи" помститися своїй сусідці, яка сиділа поруч із мамою і якій на вигляд було близько 18 років. План він виношував усі дев'ять годин польоту.

"Увесь політ донька була без взуття і продовжувала штовхати мене своїми смердючими шкарпетками ніг, голосно розмовляючи. Якоїсь миті я задрімав, вона стусаном розбудила мене і вдарила курткою", — розповів чоловік.

Пізніше, вже перед посадкою, мати та донька почали битися, але пасажир до кінця не зрозумів, чи це була гра, чи ні, і отримав кілька випадкових ударів від них. Уже після цього він попросив поводитися двох дівчат більш цивілізовано.

Бажаючи дати їм урок, він зупинився на їхньому шляху, коли ті хотіли вже виходити з літака.

"Щойно загорівся напис "Відстебніть ремені", вони встали і, вочевидь, спробували силоміць покинути літак завчасно (ми перебували в 37G-J, у самому кінці літака). Я кинув свій столик і продовжив дивитися свою програму, спіймавши їх у пастку, і сказав їм: "Терпіння — це чеснота, ми все одно вийдемо останніми". Вони були незадоволені", — згадує чоловік.

У результаті він одним із останніх дістав свою сумку з верхньої шухляди і поклав її на своє сидіння, щоб ще раз завадити своїм сусідкам пройти.

Також підліток була зачеплена "випадково" курточкою і чоловік врешті затримав родину за допомогою своєї спини.

Користувачі мережі похвалили чоловіка за його помсту, назвавши її "дуже британською".

Нагадаємо, 22 жовтня повідомлялося, які є дивні ритуали знаменитостей під час польотів на літаку. Не тільки прості люди, але деякі знаменитості бояться літати, включно з Мадонною, Енді Коеном і Наомі Кемпбелл. Більшість відзначають почуття підвищеної тривожності під час очікування польоту.