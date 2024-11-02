Семейный браслет стал причиной скандала: мать жениха потребовала вернуть реликвию

Женщина рассказала своей будущей невестке о давней семейной традиции и украшении, которое передается годами. Однако реакция девушки оказалась совсем не такой, как она ожидала.

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Одна женщина рассказала, как ее будущая невестка назвала семейный браслет "уродливым", что привело к конфликту и возвращению реликвии. История, опубликованная на популярном форуме Reddit, получила широкий отклик среди пользователей.

Женщина рассказала о традиции, которая заключается в том, что девушки, выходящие замуж в этой семье, надевают белый нефритовый браслет, символизирующий принятие ее родственниками жениха. Мужчины, вступающие в брак, получают в подарок пару запонок, также передающихся из поколения в поколение.

"Это наш способ сказать, что мы принимаем человека в семью", — пояснила автор поста.

Она вручила реликвию будущей невесте своего сына, объяснив значение украшения и предложив надеть его хотя бы на свадебный прием. Однако реакция девушки оказалась совсем не такой, как ожидалось. По словам матери жениха, невестка жаловалась ее дочери, называя браслет уродливым. Позже она отправила свекрови оскорбительные сообщения, обвиняя ее в том, что она все пытается контролировать. Оскорбленная таким отношением, мать жениха решила забрать реликвию.

"Раз она не уважает значение браслета, я попросила вернуть его", — пояснила женщина.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Подобное решение вызвало серьезные разногласия. Невеста обвинила свекровь в том, что та "исключает ее из семьи", а некоторые родственники и жених также встали на сторону невесты. На Reddit большинство пользователей поддержали мать жениха.

"Если она называет реликвию уродливой и критикует вас за спиной, она явно не понимает или не уважает семейную традицию", — написал один из комментаторов.

Ранее Фокус сообщал, жена миллионера похвасталась личным островом. Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз она решила похвастаться личным островом.

Также стало известно, что жених и невеста "наказали" гостей на своей свадьбе плохим выбором еды. Гости могли съесть только одну запеченную картофелину с несколькими начинками на выбор.