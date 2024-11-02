Сімейний браслет став причиною скандалу: мати нареченого зажадала повернути реліквію

Жінка розповіла своїй майбутній невістці про давню сімейну традицію та прикрасу, яка передається роками. Однак реакція дівчини виявилася зовсім не такою, як вона очікувала.

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Одна жінка розповіла, як її майбутня невістка назвала сімейний браслет "потворним", що призвело до конфлікту і повернення реліквії. Історія, опублікована на популярному форумі Reddit, отримала широкий відгук серед користувачів.

Жінка розповіла про традицію, яка полягає в тому, що дівчата, які виходять заміж у цій сім'ї, надягають білий нефритовий браслет, що символізує прийняття її родичами нареченого. Чоловіки, які одружуються, отримують у подарунок пару запонок, що також передаються з покоління в покоління.

"Це наш спосіб сказати, що ми приймаємо людину в сім'ю", — пояснила авторка поста.

Вона вручила реліквію майбутній нареченій свого сина, пояснивши значення прикраси та запропонувавши вдягнути її бодай на весільний прийом. Однак реакція дівчини виявилася зовсім не такою, як очікувалося. За словами матері нареченого, невістка скаржилася її доньці, називаючи браслет потворним. Пізніше вона надіслала свекрусі образливі повідомлення, звинувачуючи її в тому, що вона все намагається контролювати. Ображена таким ставленням, мати нареченого вирішила забрати реліквію.

"Раз вона не поважає значення браслета, я попросила повернути його", — пояснила жінка.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Таке рішення викликало серйозні розбіжності. Наречена звинуватила свекруху в тому, що та "виключає її з сім'ї", а деякі родичі та наречений також стали на бік нареченої. На Reddit більшість користувачів підтримали матір нареченого.

"Якщо вона називає реліквію потворною і критикує вас за спиною, вона явно не розуміє або не поважає сімейну традицію", — написав один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури по догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.