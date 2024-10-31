Мужчины начали ездить в общественном транспорте, переодеваясь в женщин (фото)

Один из известных представителей группы открыто и публично признался, что является биологическим мужчиной. В связи с этим женщины начали опасаться незнакомцев.

Related video

В Японии появился новый тренд — мужчины надевают силиконовые накладки и реалистичные маски, чтобы выглядеть как женщины, а затем отправляются в публичные пространства: ездят в метро, гуляют по улицам, заходят в женские туалеты. Их наряды, вероятно, вдохновлены Анимегао Кигуруми — стилем косплея, который берет свое начало в аниме-культуре. Подробнее об этом пишет издание South China Morning Post.

Энтузиасты обычно одевают "боди" и антропоморфные маски, чтобы точнее изобразить своих любимых аниме-персонажей. В частности, пользовательница под ником Kawaso опубликовала на японском интернет-форуме Togetter пост, чтобы продемонстрировать, что "женщина" в общественном транспорте на самом деле переодетый мужчина.

Мужчины надевают силиконовые накладки и реалистичные маски, чтобы выглядеть как женщины Фото: Japan’s Kangnam Times

Другой юзер сообщил, что таких людей часто можно увидеть на станции метро Сибуя и в районе Синдзюку в Токио. Местные СМИ окрестили их "подтянутыми мужчинами" (tight men), ссылаясь на то, что они одеваются в приталенные боди-костюмы.

Один из известных представителей группы, более известный как Рин, публично признался, что является биологическим мужчиной, но намеренно заходит в женские уборные в боди-костюмах и масках. В связи с этим местные жительницы стали опасаться незнакомцев.

Энтузиасты обычно надевают антропоморфные маски Фото: Japan’s Kangnam Times

Кстати, за незаконное проникновение в женский туалет в Японии предусмотрено максимальное наказание до трех лет заключения или штраф в размере до 650 долларов США. Однако пока нет сообщений об аресте нарушителей порядка.

Напомним, ранее Фокус писал, что молодой полицейский удивил своих коллег странным увлечением. Как выяснилось, он является частью субкультуры и идентифицирует себя вне работы как кота. Коллеги узнали о тайном хобби молодого офицера в начале этого года, и это вызвало настоящий ажиотаж.

А вот японец по имени Токо потратил два миллиона иен (15 тысяч долларов) на невероятно реалистичный костюм собаки породы колли, который для него сшили на заказ. Недавно мужчину заметили на улице с другом, который "живет" в костюме хаски.