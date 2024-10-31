Чоловіки почали їздити в громадському транспорті, переодягаючись у жінок (фото)

Один з відомих представників групи відкрито й публічно зізнався, що є біологічним чоловіком. У зв’язку з цим жінки почали побоюватися моторошних незнайомців.

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В Японії з'явився новий тренд — чоловіки одягають силіконові накладки та реалістичні маски, щоб виглядати як жінки, а потім вирушають у публічні простори: їздять у метро, гуляють вулицями, заходять у жіночі туалети. Їхнє вбрання, ймовірно, натхненне Анімегао Кіґурумі — стилем косплею, що бере свій початок в аніме-культурі. Детальніше про це пише видання South China Morning Post.

Ентузіасти зазвичай одягають "боді" та антропоморфні маски, щоб точніше зобразити своїх улюблених аніме-персонажів. Зокрема, користувачка під ніком Kawaso опублікувала на японському інтернет-форумі Togetter пост, аби продемонструвати, що "жінка" в громадському транспорті насправді переодягнений чоловік.

Чоловіки одягають силіконові накладки та реалістичні маски, щоб виглядати як жінки Фото: Japan’s Kangnam Times

Інший юзер повідомив, що таких людей часто можна побачити на станції метро Сібуя та у районі Сіндзюку в Токіо. Місцеві ЗМІ охрестили їх "підтягнутими чоловіками" (tight men), посилаючись на те, що вони одягаються в приталені боді-костюми.

Один з відомих представників групи, більш відомий як Рін, публічно зізнався, що є біологічним чоловіком, але навмисно заходить до жіночих вбиралень у боді-костюмах й масках. У зв’язку з цим місцеві мешканки стали побоюватися моторошних незнайомців.

Ентузіасти зазвичай одягають антропоморфні маски Фото: Japan’s Kangnam Times

До речі, за незаконне проникнення до жіночого туалету в Японії передбачено максимальне покарання до трьох років ув'язнення або штраф у розмірі до 650 доларів США. Однак наразі немає повідомлень про арешт порушників порядку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що молодий поліціант здивував своїх колег дивним захопленням. Як з’ясувалося, він є частиною субкультури та ідентифікує себе поза роботою як кота. Колеги дізналися про таємне хобі молодого офіцера на початку цього року, й це викликало справжній ажіотаж.

А от японець на ім'я Токо витратив два мільйони єн (15 тисяч доларів) на неймовірно реалістичний костюм собаки породи коллі, який для нього пошили на замовлення. Нещодавно чоловіка помітили на вулиці з другом, який "живе" в костюмі хаскі.