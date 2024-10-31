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Чоловіки почали їздити в громадському транспорті, переодягаючись у жінок (фото)

Чоловіки одягають силіконові костюми та маски, щоб виглядати як жінки, курйози, мода, новий тренд
Фото: Japan’s Kangnam Times | Чоловіки в Японії одягають маски жінок

Один з відомих представників групи відкрито й публічно зізнався, що є біологічним чоловіком. У зв’язку з цим жінки почали побоюватися моторошних незнайомців.

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В Японії з'явився новий тренд — чоловіки одягають силіконові накладки та реалістичні маски, щоб виглядати як жінки, а потім вирушають у публічні простори: їздять у метро, гуляють вулицями, заходять у жіночі туалети. Їхнє вбрання, ймовірно, натхненне Анімегао Кіґурумі — стилем косплею, що бере свій початок в аніме-культурі. Детальніше про це пише видання South China Morning Post.

Ентузіасти зазвичай одягають "боді" та антропоморфні маски, щоб точніше зобразити своїх улюблених аніме-персонажів. Зокрема, користувачка під ніком Kawaso опублікувала на японському інтернет-форумі Togetter пост, аби продемонструвати, що "жінка" в громадському транспорті насправді переодягнений чоловік.

Чоловіки одягають силіконові костюми та маски, щоб виглядати як жінки, курйози, мода, новий тренд Fullscreen
Чоловіки одягають силіконові накладки та реалістичні маски, щоб виглядати як жінки
Фото: Japan’s Kangnam Times

Інший юзер повідомив, що таких людей часто можна побачити на станції метро Сібуя та у районі Сіндзюку в Токіо. Місцеві ЗМІ охрестили їх "підтягнутими чоловіками" (tight men), посилаючись на те, що вони одягаються в приталені боді-костюми.

Один з відомих представників групи, більш відомий як Рін, публічно зізнався, що є біологічним чоловіком, але навмисно заходить до жіночих вбиралень у боді-костюмах й масках. У зв’язку з цим місцеві мешканки стали побоюватися моторошних незнайомців.

Чоловіки одягають силіконові костюми та маски, щоб виглядати як жінки, курйози, мода, новий тренд Fullscreen
Ентузіасти зазвичай одягають антропоморфні маски
Фото: Japan’s Kangnam Times

До речі, за незаконне проникнення до жіночого туалету в Японії передбачено максимальне покарання до трьох років ув'язнення або штраф у розмірі до 650 доларів США. Однак наразі немає повідомлень про арешт порушників порядку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що молодий поліціант здивував своїх колег дивним захопленням. Як з’ясувалося, він є частиною субкультури та ідентифікує себе поза роботою як кота. Колеги дізналися про таємне хобі молодого офіцера на початку цього року, й це викликало справжній ажіотаж.

А от японець на ім'я Токо витратив два мільйони єн (15 тисяч доларів) на неймовірно реалістичний костюм собаки породи коллі, який для нього пошили на замовлення. Нещодавно чоловіка помітили на вулиці з другом, який "живе" в костюмі хаскі.