Мальчик показал "самый страшный в мире" костюм на Хэллоуин: никто не может разгадать его трюк

Многие пользователи сети признались, что не могут понять, как ребенку удалось воплотить в жизнь такую оптическую иллюзию. Позже появилась подробная инструкция с объяснениями.

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Школьник показал "самый страшный в мире" костюм на Хэллоуин. Теперь пользователи сети не могут понять, как ему удалось реализовать эту креативную идею. Соответствующее фото впервые появилось в X (бывший Twitter).

Снимок мальчика быстро стал вирусным в социальных сетях. В кадре его тело якобы разрезали пополам: нижняя половина непонятным образом расположена на расстоянии от верхней. Многие пользователи признались, что не могут понять, как ребенку удалось воплотить в жизнь такую оптическую иллюзию.

"Пыталась разгадать этот секрет последние 15 минут! Почему его тело искривлено? Мне нужно, чтобы кто-то объяснил!" — написала одна из участниц обсуждения;

Другой добавил: "Я вообще ничего не понимаю. Мне нужна визуальная репрезентация, чтобы по-настоящему понять это";

"Это действительно самый страшный в мире костюм для ребенка на Хэллоуин!" — написал следующий юзер.

Несмотря на удивительный трюк, мальчик занял лишь третье место в школьном конкурсе на лучший наряд к празднику.

Позже один из корреспондентов объяснил, как именно разрабатывался этот костюм, а также дал ссылку на инструкцию.

"По сути, вы надеваете обычную рубашку и штаны, а поверх них — большую рубашку с вырезом на спине и рыболовным грузилом (чтобы она правильно висела), а также большую пару штанов с дырками позади колен (ваши ноги просовываются в эти дырки, а верхняя часть штанов — это то, за что вы держитесь)", — написал он.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Японии появился новый тренд — мужчины надевают силиконовые накладки и реалистичные маски, чтобы выглядеть как женщины, а затем отправляются в публичные пространства: ездят в метро, гуляют по улицам, заходят в женские туалеты. Их наряды, вероятно, вдохновлены Анимегао Кигуруми — стилем косплея, который берет свое начало в аниме-культуре.

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