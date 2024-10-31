Хлопчик показав "найстрашніший у світі" костюм на Геловін: ніхто не може розгадати його трюк

Багато користувачів мережі зізналось, що не можуть збагнути, як дитині вдалось втілити у життя таку оптичну ілюзію. Пізніше з’явилась детальна інструкція з поясненнями.

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Школяр показав "найстрашніший у світі" костюм на Геловін. Тепер користувачі мережі не можуть збагнути, як йому вдалося реалізувати цю креативну ідею. Відповідне фото вперше з'явилося в X (колишній Twitter).

Знімок хлопчика швидко став вірусним в соціальних мережах. У кадрі його тіло нібито розрізали навпіл: нижня половина незрозумілим чином розташована на відстані від верхньої. Багато користувачів зізналося, що не можуть збагнути, як дитині вдалось втілити у життя таку оптичну ілюзію.

"Намагалася розгадати цей секрет останні 15 хвилин! Чому його тіло викривлене? Мені потрібно, щоб хтось пояснив!" — написала одна з учасниць обговорення;

Інший додав: "Я взагалі нічого не розумію. Мені потрібна візуальна репрезентація, щоб по-справжньому осягнути це";

"Це справді найстрашніший в світі костюм для дитини на Геловін!" — написав наступний юзер.

Попри дивовижний трюк, хлопчик посів лише третє місце у шкільному конкурсі на найкраще вбрання до свята.

Пізніше один з дописувачів пояснив, як саме розроблявся цей костюм, а також дав посилання на інструкцію.

"По суті, ви одягаєте звичайну сорочку і штани, а поверх них — більшу сорочку з вирізом на спині та рибальським грузилом (щоб вона правильно висіла), а також більшу пару штанів з дірками позаду колін (ваші ноги просовуються в ці дірки, а верхня частина штанів — це те, за що ви тримаєтеся)", — написав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Японії з'явився новий тренд — чоловіки одягають силіконові накладки та реалістичні маски, щоб виглядати як жінки, а потім вирушають у публічні простори: їздять у метро, гуляють вулицями, заходять у жіночі туалети. Їхнє вбрання, ймовірно, натхненне Анімегао Кіґурумі — стилем косплею, що бере свій початок в аніме-культурі.

Крім того, молодий поліціант здивував своїх колег дивним захопленням. Як з’ясувалося, він є частиною субкультури та ідентифікує себе поза роботою як кота. Колеги дізналися про таємне хобі молодого офіцера на початку цього року, й це викликало справжній ажіотаж.