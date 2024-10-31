Загадка из прошлого: музей просит помочь опознать "таинственную машину" (фото)

Музейный экспонат, состоящий из плоской керамической столешницы и двух вращающихся предметов, напоминающих скалки, поразил пользователей соцсетей.

Related video

Историки из штата Мэриленд (США) просят помощи у общественности, чтобы опознать "таинственную машину", подаренную музею в 1990-х годах. Об этом пишет UPI.

Историческое общество округа Дорчестер разместило в социальных сетях фотографии экспоната, состоящего из плоской керамической столешницы и двух вращающихся предметов, напоминающих скалки.

Устройство было передано в дар музею Нейлда в 1990-х годах и с тех пор хранилось его сотрудниками.

"Можете ли вы опознать эту машину? У нее новый двигатель, но всему остальному около 100 лет. В какой местной промышленности она могла использоваться?" — говорится в сообщении на Facebook.

Устройство могло быть предназначено для упрощения процесса приготовления теста Фото: Facebook

Зои Филлипс, исполнительный директор исторического общества, говорит, что одна из теорий, которой занимаются историки, заключается в том, что машина предназначалась для изготовления бисквитов, которые когда-то были популярны в Мэриленде и славились своей плотной текстурой.

По ее словам, устройство могло быть предназначено для упрощения процесса приготовления теста.

"Потенциально мы считаем, что это была бисквитная машина из Мэриленда. Ее создал человек, который пытался помочь своей тете с бизнесом. Мы считаем, что это помогло бы выбить воздух из теста при создании бисквитов", — сказала Филлипс.

В комментариях к записи на Facebook люди предложили свои варианты использования этого предмета: тендерайзер для мяса и инструмент для обработки кожи.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что мужчина нашел редкую вещь в комиссионном магазине. Крейг Джонстон уже три года собирает романы Стивена Кинга. Всего автор выпустил более 60 романов и сотни рассказов. Мужчина долго не мог найти один из сборников, пока случайно не наткнулся на него в комиссионном магазине.